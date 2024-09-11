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Штурмовой батальон из Запорожья отправился в Курскую область
Штурмовой батальон из Запорожья отправился в Курскую область - РИА Новости, 12.09.2024
Штурмовой батальон из Запорожья отправился в Курскую область
Штурмовой батальон из Запорожской области направлен для выполнения задач в Курскую область, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-11T22:30
2024-09-11T22:30
2024-09-12T02:07
специальная военная операция на украине
запорожская область
курская область
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Штурмовой батальон из Запорожской области направлен для выполнения задач в Курскую область, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий."Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области", — написал он.Губернатор также поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова оказать помощь подразделению, передать все необходимое для проведения воздушной разведки и поблагодарил военных за мужество.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 11 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12,2 тысячи военных и 96 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/kapitulyatsiya-1972173520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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запорожская область, курская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Курская область, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины
Штурмовой батальон из Запорожья отправился в Курскую область
Балицкий: 4-й штурмовой батальон из Запорожья направили в Курскую область