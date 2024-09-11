https://ria.ru/20240911/balitskij-1972184555.html

Штурмовой батальон из Запорожья отправился в Курскую область

Штурмовой батальон из Запорожья отправился в Курскую область - РИА Новости, 12.09.2024

Штурмовой батальон из Запорожья отправился в Курскую область

Штурмовой батальон из Запорожской области направлен для выполнения задач в Курскую область, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-11T22:30

2024-09-11T22:30

2024-09-12T02:07

специальная военная операция на украине

запорожская область

курская область

евгений балицкий

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Штурмовой батальон из Запорожской области направлен для выполнения задач в Курскую область, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий."Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области", — написал он.Губернатор также поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова оказать помощь подразделению, передать все необходимое для проведения воздушной разведки и поблагодарил военных за мужество.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 11 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12,2 тысячи военных и 96 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240911/kapitulyatsiya-1972173520.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, курская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины