https://ria.ru/20240911/aviabomba-1971983145.html
В Курской области сбили управляемую авиабомбу
В Курской области сбили управляемую авиабомбу - РИА Новости, 11.09.2024
В Курской области сбили управляемую авиабомбу
Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:36
2024-09-11T08:36
2024-09-11T08:53
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал он.
https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области сбили управляемую авиабомбу
В Курской области утром сбили украинскую управляемую авиабомбу