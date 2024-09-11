https://ria.ru/20240911/ataka-1972030270.html

ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области

ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области - РИА Новости, 11.09.2024

ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области

ВСУ за прошедшую ночь пытались более 10 раз атаковать объекты энергетики Запорожской области, ПВО отработала слаженно, повреждений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:36

2024-09-11T11:36

2024-09-11T11:37

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954175487_8:0:3233:1814_1920x0_80_0_0_c5cb996bbddc548d2b7ebeff8133dfec.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшую ночь пытались более 10 раз атаковать объекты энергетики Запорожской области, ПВО отработала слаженно, повреждений нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."За прошедшую ночь противник произвел более десяти попыток атаковать объекты энергетики Запорожской области. Атаки на подстанции зафиксированы в Днепрорудном, пгт Михайловка, в Васильевском районе и Мелитополе. ПВО отработала слаженно, подстанции не получили повреждений, электроснабжение осуществляется в штатном режиме", - написал Балицкий.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность