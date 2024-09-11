https://ria.ru/20240911/ataka-1972030270.html
ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области
ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области - РИА Новости, 11.09.2024
ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области
ВСУ за прошедшую ночь пытались более 10 раз атаковать объекты энергетики Запорожской области, ПВО отработала слаженно, повреждений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:36
2024-09-11T11:36
2024-09-11T11:37
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшую ночь пытались более 10 раз атаковать объекты энергетики Запорожской области, ПВО отработала слаженно, повреждений нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."За прошедшую ночь противник произвел более десяти попыток атаковать объекты энергетики Запорожской области. Атаки на подстанции зафиксированы в Днепрорудном, пгт Михайловка, в Васильевском районе и Мелитополе. ПВО отработала слаженно, подстанции не получили повреждений, электроснабжение осуществляется в штатном режиме", - написал Балицкий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области
ВСУ более десяти раз пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области