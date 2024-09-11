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ЦИК Армении разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС - РИА Новости, 11.09.2024
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16:14 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/armeniya-1972119100.html
ЦИК Армении разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС
ЦИК Армении разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС - РИА Новости, 11.09.2024
ЦИК Армении разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС
Центризбирком Армении дал согласие на создание инициативной группы по запуску процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает четверг... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:14
2024-09-11T16:14
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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Центризбирком Армении дал согласие на создание инициативной группы по запуску процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает четверг пресс-служба ЦИК. В июне в парламенте Армении прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейский союз. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил. "Центральная избирательная комиссия Армении на очередном заседании 11 сентября дала согласие на предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение (парламента - ред.) проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу" в качестве гражданской инициативы. Полномочным представителем инициативной группы назначен Артак Айкази Зейналян", - говорится в сообщении. Уточняется, что сбор подписей пройдет с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан.
https://ria.ru/20240909/armeniya-1971690204.html
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в мире, армения, евросоюз
В мире, Армения, Евросоюз
ЦИК Армении разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС

ЦИК Армении одобрил создание инициативной группы по вступлению в ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Центризбирком Армении дал согласие на создание инициативной группы по запуску процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает четверг пресс-служба ЦИК.
В июне в парламенте Армении прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейский союз. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил.
"Центральная избирательная комиссия Армении на очередном заседании 11 сентября дала согласие на предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение (парламента - ред.) проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу" в качестве гражданской инициативы. Полномочным представителем инициативной группы назначен Артак Айкази Зейналян", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сбор подписей пройдет с 16 сентября по 14 ноября 2024 года.
Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан.
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