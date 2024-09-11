https://ria.ru/20240911/alkogolizm-1972073878.html

Священник рассказал, как проверить человека на алкогольную зависимость

Священник рассказал, как проверить человека на алкогольную зависимость - РИА Новости, 11.09.2024

Священник рассказал, как проверить человека на алкогольную зависимость

Для проверки на алкоголизм человеку достаточно отказаться от алкоголя на длительный период, если это происходит "без каких-то переживаний", то зависимости нет,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:16

2024-09-11T13:16

2024-09-11T13:16

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михаил потокин (протоиерей)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Для проверки на алкоголизм человеку достаточно отказаться от алкоголя на длительный период, если это происходит "без каких-то переживаний", то зависимости нет, сказал врио председателя синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. В День трезвости патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил, что Церковь призывает верующих к посту и молитве. В Русской православной церкви 11 сентября вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя) - святой был обезглавлен, а царь Ирод, отдавший приказ, по преданию, принял это решение во время пьяного пира. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан. "Очень просто проверить, есть ли алкоголизм. Если ты можешь оставить алкоголь на какой-то длительный промежуток времени без всякого ущерба для своих вот чувств каких-то, переживаний, значит, ты независим. Так же, как мы любую зависимость проверяем. Если оказывается, что человек не мыслит своей жизни без алкоголя или не может продержаться какое-то время в трезвости, значит, это уже зависимость", - сказал отец Михаил на пресс-конференции. Он подчеркнул, что любая зависимость - это тяжелое состояние для души. "Алкоголь – пьянство - вынесено Священным Писанием в перечень грехов, которые убивают душу, то есть он смертелен не только для тела, но и для души. Поэтому для Церкви это первоочередная, наверное, проблема именно для исцеления человека, для сохранения его духовной жизни - это исцеление от таких тяжелых недугов, зависимостей", - пояснил священник. Он рассказал, что зависимый человек может получить исцеление через таинство покаяния, исповедь, другие церковные таинства. Также, по его словам, в Церкви организованы проекты для помощи зависимым, есть общества трезвости, где люди годами вообще не употребляют алкоголь и при этом их жизнь интересна и наполнена событиями, есть и проекты для родственников – созависимых, которые страдают от болезни близких. "Церковная помощь очень важна, потому что здесь помощь идет не только от каких-то профессиональных инициатив, а еще именно от человека к человеку. <…> Церковь - это община верующих. Человек, приходя туда, становится частью большой семьи, которая переживает за него, молится, будет поддерживать, заботиться о нем. Когда у человека есть трудности в жизни, стрессовые ситуации, он может начать употреблять алкоголь. А если у него есть куда прийти, с кем поделиться, кто его выслушает, пожалеет, поймет - это тоже преградой становится для того, чтобы человек не начал употреблять алкоголь как замещающее средство", - пояснил врио главы синодального отдела.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html

https://ria.ru/20240911/alkogol-1971962941.html

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964130736.html

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михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь, общество, здоровье - общество, россия