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Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 11.09.2024 (обновлено: 11:52 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/alaudinov-1971973168.html
Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области
Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области
Иностранных наемников со стороны ВСУ отвели из Курской области из-за больших потерь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:05
2024-09-11T11:52
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ, 11 сен — РИА Новости. Иностранных наемников со стороны ВСУ отвели из Курской области из-за больших потерь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.&quot;Так как противник в первые дни понес очень большие &lt;...&gt; потери, я так понял, иностранцы тоже понесли очень серьезные потери, мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент, иностранцев уже мы тут не фиксируем, как это было в первые дни, сейчас мы здесь фиксируем только представителей непосредственно ВСУ, украинских формирований. То есть мы их можем перечислить, какие-то подразделения непосредственно, они у нас фиксируются, они у нас находятся на всей линии боевого соприкосновения&quot;, — заявил он.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата территории, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/chvk-1971961770.html
https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html
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курская область, россия, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области

Алаудинов: Киев отвел иностранных наемников из Курской области из-за потерь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 11 сен — РИА Новости. Иностранных наемников со стороны ВСУ отвели из Курской области из-за больших потерь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«

"Так как противник в первые дни понес очень большие <...> потери, я так понял, иностранцы тоже понесли очень серьезные потери, мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент, иностранцев уже мы тут не фиксируем, как это было в первые дни, сейчас мы здесь фиксируем только представителей непосредственно ВСУ, украинских формирований. То есть мы их можем перечислить, какие-то подразделения непосредственно, они у нас фиксируются, они у нас находятся на всей линии боевого соприкосновения", — заявил он.

Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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