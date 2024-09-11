https://ria.ru/20240911/alaudinov-1971973168.html

Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области

Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области - РИА Новости, 11.09.2024

Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области

Иностранных наемников со стороны ВСУ отвели из Курской области из-за больших потерь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T06:05

2024-09-11T06:05

2024-09-11T11:52

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_4f6a1f93c0e04bc49d9b32733550185f.jpg

КУРСКАЯ ОБЛ, 11 сен — РИА Новости. Иностранных наемников со стороны ВСУ отвели из Курской области из-за больших потерь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов."Так как противник в первые дни понес очень большие <...> потери, я так понял, иностранцы тоже понесли очень серьезные потери, мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент, иностранцев уже мы тут не фиксируем, как это было в первые дни, сейчас мы здесь фиксируем только представителей непосредственно ВСУ, украинских формирований. То есть мы их можем перечислить, какие-то подразделения непосредственно, они у нас фиксируются, они у нас находятся на всей линии боевого соприкосновения", — заявил он.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата территории, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240911/chvk-1971961770.html

https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html

курская область

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины