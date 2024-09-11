Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области
Алаудинов: Киев отвел иностранных наемников из Курской области из-за потерь
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛ, 11 сен — РИА Новости. Иностранных наемников со стороны ВСУ отвели из Курской области из-за больших потерь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
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"Так как противник в первые дни понес очень большие <...> потери, я так понял, иностранцы тоже понесли очень серьезные потери, мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент, иностранцев уже мы тут не фиксируем, как это было в первые дни, сейчас мы здесь фиксируем только представителей непосредственно ВСУ, украинских формирований. То есть мы их можем перечислить, какие-то подразделения непосредственно, они у нас фиксируются, они у нас находятся на всей линии боевого соприкосновения", — заявил он.
Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата территории, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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