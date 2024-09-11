https://ria.ru/20240911/aktsija-1972091602.html

Акция протеста в Мельбурне переросла в беспорядки

Акция протеста в Мельбурне переросла в беспорядки - РИА Новости, 11.09.2024

Акция протеста в Мельбурне переросла в беспорядки

Антивоенная акция протеста, проходящая в Мельбурне на фоне международной выставки вооружений, переросла в масштабные беспорядки, для борьбы с которыми была... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:22

2024-09-11T14:22

2024-09-11T14:25

в мире

мельбурн

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Антивоенная акция протеста, проходящая в Мельбурне на фоне международной выставки вооружений, переросла в масштабные беспорядки, для борьбы с которыми была развернута крупнейшая за последние 20 лет полицейская операция, сообщают местные СМИ. Протестующие начали собираться в центре Мельбурна у здания выставочного центра, где с 11 по 13 сентября проходит международная выставка вооружений сухопутных сил, рано утром в среду. Манифестанты развернули плакаты с призывами "остановить войну" и начали скандировать пропалестинские лозунги. Позже протестующие численностью около 1,5 тысячи человек прошли маршем по улицам города и устроили столкновения с полицейскими: бросали в них тяжелые предметы, конский навоз, бутылки с кислотой, а также поджигали мусорные баки. В ответ правоохранители применили перцовые баллончики, светошумовые гранаты и дубинки. На данный момент известно о более 30 арестованных, 24 сотрудника полиции ранены и нуждаются в медицинской помощи. По словам организаторов акции, на которых ссылается издание SBS News, проходящая оборонная выставка является "магазином геноцида", а участники протеста "встают на защиту всех тех, кто был убит представленным там оружием". "Многие виды оружия… рекламируются как проверенные в бою. Учитывая то, что там присутствуют израильские оружейные компании, это означает, что они были проверены на убийстве мирных жителей Газы", - заявила представитель правозащитной группы Disrupt Land Forces Жасмин Дафф. По словам премьера штата Виктория Хасинта Аллан, которые приводит местный телеканал ABC, поведение протестующих по отношению к сотрудникам полиции "позорное". Политик отметила, что правоохранители выполняли свою работу по сохранению общественной безопасности и заслуживают уважения. Как отмечает издание со ссылкой на полицию Виктории, для поддержания порядка на улицах Мельбурна были привлечены несколько тысяч правоохранителей, включая конную полицию и специальные подразделения. Уточняется, что из региональных полицейских отделений также были направлены сотрудники. Утверждается, что эта полицейская операция станет крупнейшей со времен Всемирного экономического форума в Мельбурне в сентябре 2000 года, на фоне которого прошли массовые протесты с участием около 10 тысяч человек. Ожидается, что антивоенные акции протеста в Мельбурне продолжатся до конца недели.

https://ria.ru/20240910/avstraliya-1971916997.html

https://ria.ru/20240901/protesty-1969852287.html

https://ria.ru/20240425/miting-1942253664.html

мельбурн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мельбурн