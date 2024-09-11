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Байден назвал гибель американской активистки в Израиле неприемлемой - РИА Новости, 11.09.2024
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14:29 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/aktivistka-1972093501.html
Байден назвал гибель американской активистки в Израиле неприемлемой
Байден назвал гибель американской активистки в Израиле неприемлемой - РИА Новости, 11.09.2024
Байден назвал гибель американской активистки в Израиле неприемлемой
Президент США Джо Байден назвал неприемлемой гибель американской активистки в ходе беспорядков на Западном берегу в результате предполагаемого огня израильских... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:29
2024-09-11T14:29
в мире
джо байден
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал неприемлемой гибель американской активистки в ходе беспорядков на Западном берегу в результате предполагаемого огня израильских сил, призвал привлечь виновных к ответственности и попросил Израиль прилагать больше усилий, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем. Ранее Армия обороны Израиля сообщила о результатах предварительного расследования, заявив, что гибель американской активистки в ходе беспорядков на Западном берегу реки Иордан на прошлой неделе с высокой долей вероятности была вызвана непреднамеренным огнем израильских сил. "Я возмущен и глубоко опечален смертью Айшенур Эйги... Стрельба, которая привела к ее смерти, совершенно неприемлема... Должна быть полная ответственность. И Израиль должен делать больше, чтобы такие происшествия больше никогда не происходили", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Американский президент отметил, что США имеют полный доступ к израильскому расследованию гибели активистки и ожидают, что продолжат следить за расследованием, чтобы быть уверенными в результатах. "Израиль признал ответственность за смерть Айшенур, а предварительное расследование показало, что это стало результатов трагической ошибки в следствие излишней эскалации", - говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что 6 сентября 26-летняя американская правозащитница турецкого происхождения Эйги скончалась от ран, полученных в результате столкновения с израильскими войсками во время демонстраций на Западном берегу реки Иордан. Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что Эйги в тот день трагически погибла на Западном берегу. Семья активистки призвала американские власти распорядиться о проведении независимого расследования.
https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html
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в мире, джо байден
В мире, Джо Байден
Байден назвал гибель американской активистки в Израиле неприемлемой

Байден назвал гибель американской активистки на Западном берегу неприемлемой

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал неприемлемой гибель американской активистки в ходе беспорядков на Западном берегу в результате предполагаемого огня израильских сил, призвал привлечь виновных к ответственности и попросил Израиль прилагать больше усилий, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о результатах предварительного расследования, заявив, что гибель американской активистки в ходе беспорядков на Западном берегу реки Иордан на прошлой неделе с высокой долей вероятности была вызвана непреднамеренным огнем израильских сил.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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"Я возмущен и глубоко опечален смертью Айшенур Эйги... Стрельба, которая привела к ее смерти, совершенно неприемлема... Должна быть полная ответственность. И Израиль должен делать больше, чтобы такие происшествия больше никогда не происходили", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
Американский президент отметил, что США имеют полный доступ к израильскому расследованию гибели активистки и ожидают, что продолжат следить за расследованием, чтобы быть уверенными в результатах.
"Израиль признал ответственность за смерть Айшенур, а предварительное расследование показало, что это стало результатов трагической ошибки в следствие излишней эскалации", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что 6 сентября 26-летняя американская правозащитница турецкого происхождения Эйги скончалась от ран, полученных в результате столкновения с израильскими войсками во время демонстраций на Западном берегу реки Иордан. Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что Эйги в тот день трагически погибла на Западном берегу.
Семья активистки призвала американские власти распорядиться о проведении независимого расследования.
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В миреДжо Байден
 
 
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