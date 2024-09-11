https://ria.ru/20240911/agroproduktsiya-1972142297.html
Патрушев заявил о лидерстве России в экспорте продукции АПК
Патрушев заявил о лидерстве России в экспорте продукции АПК - РИА Новости, 11.09.2024
Патрушев заявил о лидерстве России в экспорте продукции АПК
Россия за десять лет заняла лидерские позиции по многим направлениям экспорта продукции агропромышленного комплекса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:33
2024-09-11T17:33
2024-09-11T17:33
экономика
россия
европа
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия за десять лет заняла лидерские позиции по многим направлениям экспорта продукции агропромышленного комплекса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании с членами правительства. "Прирост производства обеспечил России лидерские позиции на глобальном рынке по многим направлениям. И если сравнить, в 2013 году у нас экспортная выручка была 17 миллиардов долларов, а в 2023 мы показали экспортную выручку в размере 43,5 миллиарда долларов", - сказал Патрушев. Он отметил, что за это время география поставок выросла до 160 стран, несмотря на то, что "у нас закрылись некоторые страны Европы, практически вся Европа полностью". "Таким образом, путь, который прошла отрасль с 2014 года, подтверждает, что все новые, поставленные вами, Владимир Владимирович, задачи будут исполнены. При этом сейчас цель уже производить отечественную продукцию с помощью собственных средств производства, собственных научных и технологических средств достижений", - добавил Патрушев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Европа, Дмитрий Патрушев
Патрушев заявил о лидерстве России в экспорте продукции АПК
Патрушев: Россия за десять лет стала лидером по экспорту продукции АПК
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия за десять лет заняла лидерские позиции по многим направлениям экспорта продукции агропромышленного комплекса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании с членами правительства.
«
"Прирост производства обеспечил России лидерские позиции на глобальном рынке по многим направлениям. И если сравнить, в 2013 году у нас экспортная выручка была 17 миллиардов долларов, а в 2023 мы показали экспортную выручку в размере 43,5 миллиарда долларов", - сказал Патрушев.
Он отметил, что за это время география поставок выросла до 160 стран, несмотря на то, что "у нас закрылись некоторые страны Европы
, практически вся Европа полностью".
"Таким образом, путь, который прошла отрасль с 2014 года, подтверждает, что все новые, поставленные вами, Владимир Владимирович, задачи будут исполнены. При этом сейчас цель уже производить отечественную продукцию с помощью собственных средств производства, собственных научных и технологических средств достижений", - добавил Патрушев.