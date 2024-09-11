https://ria.ru/20240911/agroproduktsiya-1972142297.html

Патрушев заявил о лидерстве России в экспорте продукции АПК

Патрушев заявил о лидерстве России в экспорте продукции АПК - РИА Новости, 11.09.2024

Патрушев заявил о лидерстве России в экспорте продукции АПК

Россия за десять лет заняла лидерские позиции по многим направлениям экспорта продукции агропромышленного комплекса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:33

2024-09-11T17:33

2024-09-11T17:33

экономика

россия

европа

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия за десять лет заняла лидерские позиции по многим направлениям экспорта продукции агропромышленного комплекса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании с членами правительства. "Прирост производства обеспечил России лидерские позиции на глобальном рынке по многим направлениям. И если сравнить, в 2013 году у нас экспортная выручка была 17 миллиардов долларов, а в 2023 мы показали экспортную выручку в размере 43,5 миллиарда долларов", - сказал Патрушев. Он отметил, что за это время география поставок выросла до 160 стран, несмотря на то, что "у нас закрылись некоторые страны Европы, практически вся Европа полностью". "Таким образом, путь, который прошла отрасль с 2014 года, подтверждает, что все новые, поставленные вами, Владимир Владимирович, задачи будут исполнены. При этом сейчас цель уже производить отечественную продукцию с помощью собственных средств производства, собственных научных и технологических средств достижений", - добавил Патрушев.

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россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, европа, дмитрий патрушев