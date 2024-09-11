Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 11.09.2024 (обновлено: 16:33 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/aeroport-1972120018.html
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения - РИА Новости, 11.09.2024
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения
Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты, введённые для безопасности полётов, сняты в 16.00 мск, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:17
2024-09-11T16:33
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
апатиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты, введённые для безопасности полётов, сняты в 16.00 мск, сообщается в Telegram-канале Росавиации."В 16.00 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты... Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов - это главный приоритет.
https://ria.ru/20240911/pozhar-1971980970.html
мурманск
апатиты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_376:0:1737:1021_1920x0_80_0_0_af9227743ed65d87293c14af0e5c14c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), апатиты
Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Апатиты
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения

В аэропортах Мурманска и Апатитов сняли введенные для безопасности ограничения

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты, введённые для безопасности полётов, сняты в 16.00 мск, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
"В 16.00 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты... Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов - это главный приоритет.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В аэропорту Ноябрьска сгорел вертолет
Вчера, 10:57
 
МурманскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Апатиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала