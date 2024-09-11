https://ria.ru/20240911/aeroport-1972120018.html
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения - РИА Новости, 11.09.2024
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения
Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты, введённые для безопасности полётов, сняты в 16.00 мск, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:17
2024-09-11T16:17
2024-09-11T16:33
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
апатиты
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты, введённые для безопасности полётов, сняты в 16.00 мск, сообщается в Telegram-канале Росавиации."В 16.00 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты... Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов - это главный приоритет.
https://ria.ru/20240911/pozhar-1971980970.html
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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), апатиты
Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Апатиты
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения
В аэропортах Мурманска и Апатитов сняли введенные для безопасности ограничения