https://ria.ru/20240911/aeroport-1972120018.html

В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения

В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения - РИА Новости, 11.09.2024

В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты, введённые для безопасности полётов, сняты в 16.00 мск, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:17

2024-09-11T16:17

2024-09-11T16:33

мурманск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

апатиты

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты, введённые для безопасности полётов, сняты в 16.00 мск, сообщается в Telegram-канале Росавиации."В 16.00 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты... Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов - это главный приоритет.

https://ria.ru/20240911/pozhar-1971980970.html

мурманск

апатиты

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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), апатиты