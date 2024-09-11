https://ria.ru/20240911/aeroport-1972024169.html
Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения
Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.09.2024
Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:16
2024-09-11T11:16
2024-09-11T11:16
мурманская область
апатиты
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1920x0_80_0_0_142a659a6f34c17119c65f83d220caad.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 10:30 мск временные ограничения введены также на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты", - говорится в сообщении. Уточняется, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ранее временные ограничения также были введены на работу аэропорта Мурманска.
https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971815407.html
мурманская область
апатиты
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_159:0:2699:1905_1920x0_80_0_0_f06fadbcf488ac01c3d6c5f4ca33ad1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, апатиты, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Мурманская область, Апатиты, Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения
В мурманском аэропорту Апатиты ввели временные ограничения