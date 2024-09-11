https://ria.ru/20240911/aeroport-1972024169.html

Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения

Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.09.2024

Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:16

2024-09-11T11:16

2024-09-11T11:16

мурманская область

апатиты

мурманск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 10:30 мск временные ограничения введены также на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты", - говорится в сообщении. Уточняется, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ранее временные ограничения также были введены на работу аэропорта Мурманска.

https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971815407.html

мурманская область

апатиты

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мурманская область, апатиты, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)