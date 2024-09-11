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Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.09.2024
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11:16 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/aeroport-1972024169.html
Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения
Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.09.2024
Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:16
2024-09-11T11:16
мурманская область
апатиты
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 10:30 мск временные ограничения введены также на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты", - говорится в сообщении. Уточняется, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ранее временные ограничения также были введены на работу аэропорта Мурманска.
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мурманская область, апатиты, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Мурманская область, Апатиты, Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Еще в одном аэропорту в Мурманской области ввели временные ограничения

В мурманском аэропорту Апатиты ввели временные ограничения

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты, сообщает Росавиация в Telegram-канале.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 10:30 мск временные ограничения введены также на работу еще одного аэропорта в Мурманской области – Апатиты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Ранее временные ограничения также были введены на работу аэропорта Мурманска.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов
10 сентября, 13:10
 
Мурманская областьАпатитыМурманскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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