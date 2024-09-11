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"Аэрофлот" в январе-августе нарастил перевозки пассажиров на 23,7% - РИА Новости, 11.09.2024
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13:36 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/aeroflot-1972081829.html
"Аэрофлот" в январе-августе нарастил перевозки пассажиров на 23,7%
"Аэрофлот" в январе-августе нарастил перевозки пассажиров на 23,7% - РИА Новости, 11.09.2024
"Аэрофлот" в январе-августе нарастил перевозки пассажиров на 23,7%
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года нарастила перевозки пассажиров на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:36
2024-09-11T13:36
аэрофлот
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года нарастила перевозки пассажиров на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 15,2% по сравнению с августом прошлого года, сообщила компания. "Ключевые результаты восьми месяцев 2024 года… Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 23,7%, до 20,4 миллиона пассажиров, пассажирооборот вырос на 28,9%... Ключевые результаты августа 2024 года… Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 миллиона пассажиров, на 15,2% больше по сравнению с августом 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21%", - говорится в сообщении. Занятость пассажирских кресел авиакомпании "Аэрофлот" за восемь месяцев составила 88,5% (рост на 3 процентных пункта): на внутренних линиях – 90,8% (рост на 2,2 процентного пункта), на международных – 85,5% (рост на 4,4 процентного пункта). В августе данный показатель составил 93,2% (рост на 2,4 процентного пункта). В том числе на внутренних линиях – 94,2% (рост на 1,1 процентного пункта), на международных – 91,3% (рост на 4,9 процентного пункта). Авиакомпания "Аэрофлот" в 2023 году увеличила перевозки на 22,8% по сравнению с предыдущим годом - до 25,2 миллиона пассажиров. В частности, на международных линиях было перевезено 7,1 миллиона пассажиров (рост на 85,2%), на внутренних - 18 миллионов пассажиров (рост 8,4%).
https://ria.ru/20240905/aeroflot-1970667383.html
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аэрофлот, россия, авиасообщение
Аэрофлот, Россия, Авиасообщение

"Аэрофлот" в январе-августе нарастил перевозки пассажиров на 23,7%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года нарастила перевозки пассажиров на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 15,2% по сравнению с августом прошлого года, сообщила компания.
"Ключевые результаты восьми месяцев 2024 года… Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 23,7%, до 20,4 миллиона пассажиров, пассажирооборот вырос на 28,9%... Ключевые результаты августа 2024 года… Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 миллиона пассажиров, на 15,2% больше по сравнению с августом 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21%", - говорится в сообщении.
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Занятость пассажирских кресел авиакомпании "Аэрофлот" за восемь месяцев составила 88,5% (рост на 3 процентных пункта): на внутренних линиях – 90,8% (рост на 2,2 процентного пункта), на международных – 85,5% (рост на 4,4 процентного пункта).
В августе данный показатель составил 93,2% (рост на 2,4 процентного пункта). В том числе на внутренних линиях – 94,2% (рост на 1,1 процентного пункта), на международных – 91,3% (рост на 4,9 процентного пункта).
Авиакомпания "Аэрофлот" в 2023 году увеличила перевозки на 22,8% по сравнению с предыдущим годом - до 25,2 миллиона пассажиров. В частности, на международных линиях было перевезено 7,1 миллиона пассажиров (рост на 85,2%), на внутренних - 18 миллионов пассажиров (рост 8,4%).
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