https://ria.ru/20240911/aeroflot-1972081829.html

"Аэрофлот" в январе-августе нарастил перевозки пассажиров на 23,7%

"Аэрофлот" в январе-августе нарастил перевозки пассажиров на 23,7% - РИА Новости, 11.09.2024

"Аэрофлот" в январе-августе нарастил перевозки пассажиров на 23,7%

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года нарастила перевозки пассажиров на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:36

2024-09-11T13:36

2024-09-11T13:36

аэрофлот

россия

авиасообщение

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-августе 2024 года нарастила перевозки пассажиров на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе – на 15,2% по сравнению с августом прошлого года, сообщила компания. "Ключевые результаты восьми месяцев 2024 года… Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 23,7%, до 20,4 миллиона пассажиров, пассажирооборот вырос на 28,9%... Ключевые результаты августа 2024 года… Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 миллиона пассажиров, на 15,2% больше по сравнению с августом 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21%", - говорится в сообщении. Занятость пассажирских кресел авиакомпании "Аэрофлот" за восемь месяцев составила 88,5% (рост на 3 процентных пункта): на внутренних линиях – 90,8% (рост на 2,2 процентного пункта), на международных – 85,5% (рост на 4,4 процентного пункта). В августе данный показатель составил 93,2% (рост на 2,4 процентного пункта). В том числе на внутренних линиях – 94,2% (рост на 1,1 процентного пункта), на международных – 91,3% (рост на 4,9 процентного пункта). Авиакомпания "Аэрофлот" в 2023 году увеличила перевозки на 22,8% по сравнению с предыдущим годом - до 25,2 миллиона пассажиров. В частности, на международных линиях было перевезено 7,1 миллиона пассажиров (рост на 85,2%), на внутренних - 18 миллионов пассажиров (рост 8,4%).

https://ria.ru/20240905/aeroflot-1970667383.html

https://ria.ru/20240902/aeroflot-1969922190.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, россия, авиасообщение