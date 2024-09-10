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Жительница дома в Раменском рассказала о странном звуке в момент атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
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09:28 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/zvuk-1971750317.html
Жительница дома в Раменском рассказала о странном звуке в момент атаки БПЛА
Жительница дома в Раменском рассказала о странном звуке в момент атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Жительница дома в Раменском рассказала о странном звуке в момент атаки БПЛА
Жительница первого подъезда дома в подмосковном Раменском, который пострадал от атаки БПЛА, рассказала РИА Новости, что услышала "звук мопеда", а через секунду... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:28
2024-09-10T09:28
происшествия
раменское
андрей воробьев
генеральная прокуратура рф
общество
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РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен - РИА Новости. Жительница первого подъезда дома в подмосковном Раменском, который пострадал от атаки БПЛА, рассказала РИА Новости, что услышала "звук мопеда", а через секунду в её квартире выбило стекла. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. "Звук мопеда был, доля секунды и всё - выбило окна, подбросило на кроватях, дым, запах пластика. Мы начали собирать вещи, убегать. Я даже не стала к окну подходить, мало ли что ещё может быть... Потом мы вышли на улицу, увидели всё это, это просто кошмар", - рассказала жительница раменского Оксана. Еще одна жительница дома добавила, что взрыв был очень сильный, "затряслись стекла, повыбивало". Губернатор Подмосковья приехал на место происшествия в Раменском. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. На месте работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971744092.html
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971742790.html
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происшествия, раменское, андрей воробьев, генеральная прокуратура рф, общество
Происшествия, Раменское, Андрей Воробьев, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Жительница дома в Раменском рассказала о странном звуке в момент атаки БПЛА

Жительница дома в Раменском рассказала о "звуке мопеда" в момент атаки БПЛА

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки БПЛА . Архивное фото
Читать ria.ru в
РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен - РИА Новости. Жительница первого подъезда дома в подмосковном Раменском, который пострадал от атаки БПЛА, рассказала РИА Новости, что услышала "звук мопеда", а через секунду в её квартире выбило стекла.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА
08:40
"Звук мопеда был, доля секунды и всё - выбило окна, подбросило на кроватях, дым, запах пластика. Мы начали собирать вещи, убегать. Я даже не стала к окну подходить, мало ли что ещё может быть... Потом мы вышли на улицу, увидели всё это, это просто кошмар", - рассказала жительница раменского Оксана.
Еще одна жительница дома добавила, что взрыв был очень сильный, "затряслись стекла, повыбивало".
Губернатор Подмосковья приехал на место происшествия в Раменском. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. На месте работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты.
Жительница Раменского о первых минутах после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки БПЛА
08:25
 
ПроисшествияРаменскоеАндрей ВоробьевГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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