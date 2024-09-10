https://ria.ru/20240910/zurabishvili-1971894766.html

Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок

Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 10.09.2024

Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью французской газете Le Figaro, что готова баллотироваться на второй срок ради европейской интеграции... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:08

2024-09-10T17:08

2024-09-10T17:08

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью французской газете Le Figaro, что готова баллотироваться на второй срок ради европейской интеграции страны. "Я готова взять большую ответственность, в том числе на второй срок, чтобы Грузия вернулась к европейскому пути", - сказала Зурабишвили. Она отметила, что если предложенная ею оппозиционным силам хартия единства заработает, то она будет готова стать переговорщиком с европейскими партнерами. Ранее Зурабишвили предложила оппозиционерам "Грузинскую хартию", которая является планом действий к осенним парламентским выборам и после них. В документе отмечается, что все подписавшие его политические партии, которые получат мандат по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года, обязуются выполнить условия этой хартии до конца первой весенней сессии. Среди условий - проведение досрочных парламентских выборов в следующем году, отмена всех законов, "которые вредят европейскому будущему", а также проведение судебной реформы и реформы МВД. Полномочия Зурабишвили истекают осенью текущего года. Президента Грузии изберут на пятилетний срок 300 выборщиков-дипломатов после парламентских выборов 26 октября.

https://ria.ru/20240526/gruziya-1948504511.html

https://ria.ru/20240603/gruziya-1950144143.html

грузия

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в мире, грузия, саломе зурабишвили