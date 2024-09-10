https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971800749.html

На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА

На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА

Осколки сбитого этой ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта "Жуковский", жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:29

2024-09-10T12:29

2024-09-10T21:08

аэропорт "жуковский"

московская область (подмосковье)

раменский

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

подольск

происшествия

атака украинских бпла в раменском

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Осколки сбитого этой ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта "Жуковский", жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли."Десятого сентября в 03.47 на территории контролируемой зоны международного аэропорта "Жуковский" зафиксировано падение осколков сбитого БПЛА самолетного типа. В момент указанных событий аэропорт был закрыт на прием и вылет рейсов (действие ограничений на использование воздушного пространства, введенных в Московской области в 01.45), обслуживание пассажиров на перроне аэропорта не осуществлялось. Жертв и пострадавших нет. Разрушений перронного покрытия не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия, добавили в "Жуковском"."Приносим извинения пассажирам задержанных рейсов и просим проявить понимание: действующие ограничения вызваны форс-мажорными обстоятельствами и направлены на обеспечение максимального уровня безопасности гостей аэропорта. Пассажирам оказывается комплекс услуг в соответствии с ФАП. Аэропорт возобновит работу в штатном режиме после завершения следственных мероприятий", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240910/aeroporty-1971741867.html

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html

московская область (подмосковье)

раменский

подольск

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