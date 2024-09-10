Рейтинг@Mail.ru
На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 10.09.2024 (обновлено: 21:08 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971800749.html
На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА
На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА
Осколки сбитого этой ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта "Жуковский", жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:29
2024-09-10T21:08
аэропорт "жуковский"
московская область (подмосковье)
раменский
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
подольск
происшествия
атака украинских бпла в раменском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569176204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02054dd5beae5a03bd07b94a9200f727.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Осколки сбитого этой ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта "Жуковский", жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли."Десятого сентября в 03.47 на территории контролируемой зоны международного аэропорта "Жуковский" зафиксировано падение осколков сбитого БПЛА самолетного типа. В момент указанных событий аэропорт был закрыт на прием и вылет рейсов (действие ограничений на использование воздушного пространства, введенных в Московской области в 01.45), обслуживание пассажиров на перроне аэропорта не осуществлялось. Жертв и пострадавших нет. Разрушений перронного покрытия не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия, добавили в "Жуковском"."Приносим извинения пассажирам задержанных рейсов и просим проявить понимание: действующие ограничения вызваны форс-мажорными обстоятельствами и направлены на обеспечение максимального уровня безопасности гостей аэропорта. Пассажирам оказывается комплекс услуг в соответствии с ФАП. Аэропорт возобновит работу в штатном режиме после завершения следственных мероприятий", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240910/aeroporty-1971741867.html
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html
московская область (подмосковье)
раменский
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569176204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2816e2069418bddd47beff99a63acca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэропорт "жуковский", московская область (подмосковье), раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), подольск, происшествия, атака украинских бпла в раменском
Аэропорт "Жуковский", Московская область (Подмосковье), Раменский, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Подольск, Происшествия, Атака украинских БПЛА в Раменском
На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА

На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений ОдиноковМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Осколки сбитого этой ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта "Жуковский", жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В трех московских аэропортах сняли ограничения
Вчера, 08:14
"Десятого сентября в 03.47 на территории контролируемой зоны международного аэропорта "Жуковский" зафиксировано падение осколков сбитого БПЛА самолетного типа. В момент указанных событий аэропорт был закрыт на прием и вылет рейсов (действие ограничений на использование воздушного пространства, введенных в Московской области в 01.45), обслуживание пассажиров на перроне аэропорта не осуществлялось. Жертв и пострадавших нет. Разрушений перронного покрытия не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия, добавили в "Жуковском".
"Приносим извинения пассажирам задержанных рейсов и просим проявить понимание: действующие ограничения вызваны форс-мажорными обстоятельствами и направлены на обеспечение максимального уровня безопасности гостей аэропорта. Пассажирам оказывается комплекс услуг в соответствии с ФАП. Аэропорт возобновит работу в штатном режиме после завершения следственных мероприятий", - заключили в пресс-службе.
Встреча губернатора Воробьева с жителями домов, поврежденных после атаки дронов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Воробьев пообещал жительнице поврежденного дома в Раменском спасти котов
Вчера, 11:11
 
Аэропорт "Жуковский"Московская область (Подмосковье)РаменскийАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)ПодольскПроисшествияАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала