https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971735534.html

"Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов

"Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов - РИА Новости, 10.09.2024

"Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов

Аэропорт московского региона "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T06:29

2024-09-10T06:29

2024-09-10T06:29

раменский

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

подольск

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Аэропорт московского региона "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. "Пока закрыты на прием и отправку рейсов", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971732901.html

раменский

московская область (подмосковье)

подольск

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раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), подольск