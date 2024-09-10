https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971735534.html
"Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов
"Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
"Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов
Аэропорт московского региона "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T06:29
2024-09-10T06:29
2024-09-10T06:29
раменский
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Аэропорт московского региона "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. "Пока закрыты на прием и отправку рейсов", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971732901.html
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раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), подольск
Раменский, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Подольск
"Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов
Аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА