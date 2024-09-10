https://ria.ru/20240910/zhukovskij-1971900076.html

Жуковский ожидает возобновления штатной работы в ближайшее время

Жуковский ожидает возобновления штатной работы в ближайшее время - РИА Новости, 10.09.2024

Жуковский ожидает возобновления штатной работы в ближайшее время

Жуковский ожидает завершения оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:19

2024-09-10T17:19

2024-09-10T17:22

атака украинских бпла в раменском

аэропорт "жуковский"

происшествия

украина

вооруженные силы украины

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e34be44c834838bce7898f179f11c70.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жуковский ожидает завершения оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили РИА Новости о том, что осколки сбитого БПЛА упали в ночь на вторник на территории аэропорта, при этом жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте событий продолжается работа сотрудников правоохранительных органов."Аэропорт ожидает завершения комплекса оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время", — рассказали в пресс-службе.В Жуковском уточнили, что для тех пассажиров, которые не отправились в гостиницы или другие аэропорты, на месте организовано горячее питание, раздача напитков. На территории дежурят автобусы для комфортного пребывания, особое внимание уделяется маломобильным пассажирам.

https://ria.ru/20240910/aeroport-1971865202.html

украина

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

атака украинских бпла в раменском, аэропорт "жуковский", происшествия, украина, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье)