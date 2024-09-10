https://ria.ru/20240910/zhukovskij-1971900076.html
Жуковский ожидает возобновления штатной работы в ближайшее время
Жуковский ожидает возобновления штатной работы в ближайшее время - РИА Новости, 10.09.2024
Жуковский ожидает возобновления штатной работы в ближайшее время
Жуковский ожидает завершения оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:19
2024-09-10T17:19
2024-09-10T17:22
атака украинских бпла в раменском
аэропорт "жуковский"
происшествия
украина
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e34be44c834838bce7898f179f11c70.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жуковский ожидает завершения оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили РИА Новости о том, что осколки сбитого БПЛА упали в ночь на вторник на территории аэропорта, при этом жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте событий продолжается работа сотрудников правоохранительных органов."Аэропорт ожидает завершения комплекса оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время", — рассказали в пресс-службе.В Жуковском уточнили, что для тех пассажиров, которые не отправились в гостиницы или другие аэропорты, на месте организовано горячее питание, раздача напитков. На территории дежурят автобусы для комфортного пребывания, особое внимание уделяется маломобильным пассажирам.
https://ria.ru/20240910/aeroport-1971865202.html
украина
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_68fcbeb477766ebdec645232cc71dc64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака украинских бпла в раменском, аэропорт "жуковский", происшествия, украина, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье)
Атака украинских БПЛА в Раменском, Аэропорт "Жуковский", Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье)
Жуковский ожидает возобновления штатной работы в ближайшее время
Жуковский ожидает завершения оперативных мероприятий и возобновления работы
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жуковский ожидает завершения оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили РИА Новости о том, что осколки сбитого БПЛА упали в ночь на вторник на территории аэропорта, при этом жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте событий продолжается работа сотрудников правоохранительных органов.
«
"Аэропорт ожидает завершения комплекса оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время", — рассказали в пресс-службе.
В Жуковском уточнили, что для тех пассажиров, которые не отправились в гостиницы или другие аэропорты, на месте организовано горячее питание, раздача напитков. На территории дежурят автобусы для комфортного пребывания, особое внимание уделяется маломобильным пассажирам.