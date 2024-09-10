https://ria.ru/20240910/zasedanie-1971728946.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву - РИА Новости, 10.09.2024

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву

Россия запросила на пятницу заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:50

2024-09-10T03:50

2024-09-10T03:50

россия

эквадор

украина

дмитрий полянский

сергей лавров

совет безопасности оон

нато

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ООН, 10 сен – РИА Новости. Россия запросила на пятницу заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. В среду, напомнил дипломат, СБ ООН по запросу Эквадора и Франции обсудит гуманитарные аспекты кризиса на Украине. "Мы в ответ проводим 13 сентября в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму", – написал Полянский в Telegram-канале. "Кроме того, впереди "высокая неделя" Генассамблеи ООН (24-27 сентября) и сложно себе представить, что "просроченный" украинский главарь не "раскрутит" западников на какое-то мероприятие со своим участием - держим его в уме", – добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240905/zakharova-1970841589.html

https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969639621.html

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россия, эквадор, украина, дмитрий полянский, сергей лавров, совет безопасности оон, нато, оон, в мире