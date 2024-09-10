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Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву - РИА Новости, 10.09.2024
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву
Россия запросила на пятницу заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:50
2024-09-10T03:50
2024-09-10T03:50
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Россия запросила на пятницу заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. В среду, напомнил дипломат, СБ ООН по запросу Эквадора и Франции обсудит гуманитарные аспекты кризиса на Украине. "Мы в ответ проводим 13 сентября в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму", – написал Полянский в Telegram-канале. "Кроме того, впереди "высокая неделя" Генассамблеи ООН (24-27 сентября) и сложно себе представить, что "просроченный" украинский главарь не "раскрутит" западников на какое-то мероприятие со своим участием - держим его в уме", – добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Россия, Эквадор, Украина, Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, НАТО, ООН, В мире
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву
Россия запросила на 13 сентября заседание СБ по поставкам западного оружия Киеву