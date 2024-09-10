https://ria.ru/20240910/zanyatost-1971755081.html

Проект о платформенной занятости могут принять весной, заявил Котяков

Проект о платформенной занятости могут принять весной, заявил Котяков - РИА Новости, 10.09.2024

Проект о платформенной занятости могут принять весной, заявил Котяков

Принятие законопроекта о платформенной занятости в Государственную думу возможно в следующую весеннюю сессию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:48

2024-09-10T09:48

2024-09-10T11:08

общество

антон котяков

андрей исаев

госдума рф

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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Принятие законопроекта о платформенной занятости в Государственную думу возможно в следующую весеннюю сессию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости."Очень много аспектов сегодня еще находятся в обсуждении... Мы работаем над документом, но, скорее всего, уйдем с ним в весеннюю сессию", - сказал Котяков. Министр отметил, что разработка законопроекта ведётся в рамках рабочей группы при Государственной думе, председателем которой является депутат Госдумы Андрей Исаев. В дискуссии участвует правительство, работодатели и профсоюзы. Главный вопрос обсуждения - относить отношения в рамках платформенной занятости к гражданско-правовой сфере или трудовому законодательству. "Этим нормативным документом необходимо закрепить не то, что есть сейчас, а заглянуть немножко в будущее, понять, каким образом будет развиваться это направление, и принять лучшее решение для нашей экономики и наших граждан с учетом перспективы", - объяснил Котяков.

https://ria.ru/20240904/zanyatost-1970547302.html

https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антон котяков, андрей исаев, госдума рф