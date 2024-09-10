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Проект о платформенной занятости могут принять весной, заявил Котяков - РИА Новости, 10.09.2024
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09:48 10.09.2024 (обновлено: 11:08 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/zanyatost-1971755081.html
Проект о платформенной занятости могут принять весной, заявил Котяков
Проект о платформенной занятости могут принять весной, заявил Котяков - РИА Новости, 10.09.2024
Проект о платформенной занятости могут принять весной, заявил Котяков
Принятие законопроекта о платформенной занятости в Государственную думу возможно в следующую весеннюю сессию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:48
2024-09-10T11:08
общество
антон котяков
андрей исаев
госдума рф
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Принятие законопроекта о платформенной занятости в Государственную думу возможно в следующую весеннюю сессию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости."Очень много аспектов сегодня еще находятся в обсуждении... Мы работаем над документом, но, скорее всего, уйдем с ним в весеннюю сессию", - сказал Котяков. Министр отметил, что разработка законопроекта ведётся в рамках рабочей группы при Государственной думе, председателем которой является депутат Госдумы Андрей Исаев. В дискуссии участвует правительство, работодатели и профсоюзы. Главный вопрос обсуждения - относить отношения в рамках платформенной занятости к гражданско-правовой сфере или трудовому законодательству. "Этим нормативным документом необходимо закрепить не то, что есть сейчас, а заглянуть немножко в будущее, понять, каким образом будет развиваться это направление, и принять лучшее решение для нашей экономики и наших граждан с учетом перспективы", - объяснил Котяков.
https://ria.ru/20240904/zanyatost-1970547302.html
https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html
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общество, антон котяков, андрей исаев, госдума рф
Общество, Антон Котяков, Андрей Исаев, Госдума РФ
Проект о платформенной занятости могут принять весной, заявил Котяков

Котяков: проект о платформенной занятости могут принять в весеннюю сессию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Принятие законопроекта о платформенной занятости в Государственную думу возможно в следующую весеннюю сессию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.
"Очень много аспектов сегодня еще находятся в обсуждении... Мы работаем над документом, но, скорее всего, уйдем с ним в весеннюю сессию", - сказал Котяков.
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Министр отметил, что разработка законопроекта ведётся в рамках рабочей группы при Государственной думе, председателем которой является депутат Госдумы Андрей Исаев. В дискуссии участвует правительство, работодатели и профсоюзы. Главный вопрос обсуждения - относить отношения в рамках платформенной занятости к гражданско-правовой сфере или трудовому законодательству.
"Этим нормативным документом необходимо закрепить не то, что есть сейчас, а заглянуть немножко в будущее, понять, каким образом будет развиваться это направление, и принять лучшее решение для нашей экономики и наших граждан с учетом перспективы", - объяснил Котяков.
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