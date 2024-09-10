https://ria.ru/20240910/zalozhniki-1971940134.html

МИД России заявил, что продолжит работу по освобождению заложников из Газы

МИД России заявил, что продолжит работу по освобождению заложников из Газы - РИА Новости, 10.09.2024

МИД России заявил, что продолжит работу по освобождению заложников из Газы

МИД России продолжит работу по освобождению заложников - граждан России и ряда других стран из сектора Газа, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:58

2024-09-10T20:58

2024-09-10T21:15

в мире

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ближний восток

михаил богданов

хамас

африка

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. МИД России продолжит работу по освобождению заложников - граждан России и ряда других стран из сектора Газа, сообщается на сайте МИД РФ.Отмечается, что 10 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял Талу Харкину - мать уроженца Донецка М.В. Харкина, удерживаемого в качестве заложника на территории сектора Газа, ее проинформировали о предпринимаемых российской дипломатией настойчивых усилиях по освобождению заложников - граждан России и ряда других стран."При этом было подтверждено, что такая гуманитарная задача является приоритетной в контактах с представителями политического крыла ХАМАС при координации с властями ряда государств ближневосточного региона. Последовательная работа на данном направлении будет продолжена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240910/konflikt-1915630213.html

россия

ближний восток

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток, михаил богданов, хамас, африка