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МИД России заявил, что продолжит работу по освобождению заложников из Газы - РИА Новости, 10.09.2024
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20:58 10.09.2024 (обновлено: 21:15 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/zalozhniki-1971940134.html
МИД России заявил, что продолжит работу по освобождению заложников из Газы
МИД России заявил, что продолжит работу по освобождению заложников из Газы - РИА Новости, 10.09.2024
МИД России заявил, что продолжит работу по освобождению заложников из Газы
МИД России продолжит работу по освобождению заложников - граждан России и ряда других стран из сектора Газа, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:58
2024-09-10T21:15
в мире
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ближний восток
михаил богданов
хамас
африка
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. МИД России продолжит работу по освобождению заложников - граждан России и ряда других стран из сектора Газа, сообщается на сайте МИД РФ.Отмечается, что 10 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял Талу Харкину - мать уроженца Донецка М.В. Харкина, удерживаемого в качестве заложника на территории сектора Газа, ее проинформировали о предпринимаемых российской дипломатией настойчивых усилиях по освобождению заложников - граждан России и ряда других стран."При этом было подтверждено, что такая гуманитарная задача является приоритетной в контактах с представителями политического крыла ХАМАС при координации с властями ряда государств ближневосточного региона. Последовательная работа на данном направлении будет продолжена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240910/konflikt-1915630213.html
россия
ближний восток
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в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток, михаил богданов, хамас, африка
В мире, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ближний Восток, Михаил Богданов, ХАМАС, Африка
МИД России заявил, что продолжит работу по освобождению заложников из Газы

МИД РФ продолжит работу по освобождению россиян и граждан других стран из Газы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. МИД России продолжит работу по освобождению заложников - граждан России и ряда других стран из сектора Газа, сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что 10 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял Талу Харкину - мать уроженца Донецка М.В. Харкина, удерживаемого в качестве заложника на территории сектора Газа, ее проинформировали о предпринимаемых российской дипломатией настойчивых усилиях по освобождению заложников - граждан России и ряда других стран.
«
"При этом было подтверждено, что такая гуманитарная задача является приоритетной в контактах с представителями политического крыла ХАМАС при координации с властями ряда государств ближневосточного региона. Последовательная работа на данном направлении будет продолжена", - говорится в сообщении.
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В миреРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ближний ВостокМихаил БогдановХАМАСАфрика
 
 
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