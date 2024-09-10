https://ria.ru/20240910/yufo-1971917584.html

Лучших экспортеров ЮФО конкурса "Экспортер года" наградили в Симферополе

Лучших экспортеров ЮФО конкурса "Экспортер года" наградили в Симферополе - РИА Новости, 10.09.2024

Лучших экспортеров ЮФО конкурса "Экспортер года" наградили в Симферополе

Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Южного федерального округа... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:19

2024-09-10T18:19

2024-09-10T18:19

экономика

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Южного федерального округа состоялась 10 сентября в Симферополе, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Награды лучшим экспортерам Южного федерального округа вручили заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов, заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа Роман Смагин, заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования Минпромторга РФ Ольга Коновалова", - говорится в сообщении."От имени полномочного представителя президента РФ в ЮФО и от себя лично выражаю вам искренние поздравления с заслуженной победой во Всероссийском конкурсе "Экспортер года"! Ваш успех — яркий пример того, как южные регионы уверенно осваивают новые рынки, демонстрируют высочайший уровень качества продукции и услуг и, что особенно важно, способствуют укреплению экономического потенциала всей страны. Ключевыми экспортными отраслями Южного федерального округа, помимо традиционного сельского хозяйства, являются металлургия, добыча и обработка драгоценных металлов, а также химическая промышленность. Желаю вам дальнейших успехов, новых свершений и достижения новых высот на пути к экспортному лидерству!", - сказал Степанов.В РЭЦ напомнили, что имена победителей окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Южного федерального округа стали известны 12 августа."Дорогие экспортеры, ваши достижения — это гимн упорству и целеустремленности. Ваша ежедневная работа — это колоссальный вклад в продвижение отечественного бизнеса, наших товаров на мировой арене. Мы искренне поздравляем вас с выдающимися успехами и благодарим за то, что своей деятельностью вы вдохновляете тысячи других компаний следовать за вами и покорять международные горизонты. Благодарю всех присутствующих за вклад в продвижение национального бренда "Сделано в России"!", — отметил, обращаясь к победителям, Смагин.Партнерами экспортеров из ЮФО являются более 130 стран. Основные страны-партнеры — Турция, Египет, Китай, Израиль и Бангладеш."Своими результатами вы доказали, что регионы юга страны способны динамично развиваться, конкурировать на мировом рынке и укреплять экономический потенциал всей России. Мы гордимся вашими успехами и желаем вам новых побед, продолжать вдохновлять всех своим примером!" - сказала Кивико.В рамках церемонии награждения победителей также состоялась пленарная дискуссия "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта". В ней приняли участие представители органов власти различного уровня, бизнес-сообщества, деловых объединений. Кроме того, представители Российского экспортного центра провели мастер-класс по цифровым решениям в экспорте. На мероприятии экспортерам презентовали возможности государственной платформы "Мой экспорт". На сегодняшний день в экосистеме зарегистрировано почти 3 тысячи компаний из Южного федерального округа. Платформа предоставляет широкий спектр услуг, помогая экспортерам решать различные задачи, от поиска новых рынков до получения финансовой поддержки. За время работы платформы пользователям было оказано более 32 тысяч услуг. Лидерами по ее использованию стали Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. Экспортеры этих субъектов активнее других внедряют цифровые технологии в свою экспортную деятельность.Премия проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России. Победа присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Церемония их награждения состоится 14 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика