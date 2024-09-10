https://ria.ru/20240910/yemen-1971821020.html

При обстреле школы в Йемене погибли две ученицы, сообщили СМИ

При обстреле школы в Йемене погибли две ученицы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2024

При обстреле школы в Йемене погибли две ученицы, сообщили СМИ

Две ученицы погибли, пять получили ранения в результате обстрела истребителями США и Великобритании школы на юго-западе Йемена, сообщил подконтрольный правящему РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:28

2024-09-10T13:28

2024-09-10T13:28

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ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Две ученицы погибли, пять получили ранения в результате обстрела истребителями США и Великобритании школы на юго-западе Йемена, сообщил подконтрольный правящему в этой части Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам) телеканал "Аль-Масира". По его информации, две ученицы погибли, пятеро ранены в результате американо-британского удара по школе в районе Аль-Джанд в йеменской провинции Таиз.

https://ria.ru/20240910/yemen-1971768829.html

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в мире, йемен, сша, великобритания, ансар алла