https://ria.ru/20240910/yemen-1971821020.html
При обстреле школы в Йемене погибли две ученицы, сообщили СМИ
При обстреле школы в Йемене погибли две ученицы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2024
При обстреле школы в Йемене погибли две ученицы, сообщили СМИ
Две ученицы погибли, пять получили ранения в результате обстрела истребителями США и Великобритании школы на юго-западе Йемена, сообщил подконтрольный правящему РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:28
2024-09-10T13:28
2024-09-10T13:28
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ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Две ученицы погибли, пять получили ранения в результате обстрела истребителями США и Великобритании школы на юго-западе Йемена, сообщил подконтрольный правящему в этой части Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам) телеканал "Аль-Масира". По его информации, две ученицы погибли, пятеро ранены в результате американо-британского удара по школе в районе Аль-Джанд в йеменской провинции Таиз.
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в мире, йемен, сша, великобритания, ансар алла
В мире, Йемен, США, Великобритания, Ансар Алла
При обстреле школы в Йемене погибли две ученицы, сообщили СМИ
"Аль-Масира": при обстреле школы в Йемене погибли две ученицы, пятеро ранены