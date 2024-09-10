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В Йемене сбили второй за 72 часа американский беспилотник
В Йемене сбили второй за 72 часа американский беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
В Йемене сбили второй за 72 часа американский беспилотник
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило во вторник, что его силам ПВО удалось сбить на северо-западе Йемена второй по счету за 72 часа... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:53
2024-09-10T10:53
2024-09-10T10:53
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ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило во вторник, что его силам ПВО удалось сбить на северо-западе Йемена второй по счету за 72 часа разведывательный ударный беспилотник США MQ-9. "Наши средства ПВО сбили американский беспилотник модели MQ-9, когда он осуществлял враждебный шпионаж и боевые действия в воздушном пространстве провинции Саада (на северо-западе Йемена - ред.)", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". По его словам, этот беспилотник является вторым, сбитым йеменскими силами ПВО за 72 часа и девятым за время военных действий в секторе Газа.
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в мире, космос - риа наука, йемен, сша, саада (мухафаза), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Йемен, США, Саада (мухафаза), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Йемене сбили второй за 72 часа американский беспилотник
Хуситы заявили, что сбили второй за 72 часа американский беспилотник