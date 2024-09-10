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Смоленская птицефабрика увеличит выпуск яиц до миллиона штук в день - РИА Новости, 10.09.2024
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Смоленская область
 
18:47 10.09.2024
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Смоленская птицефабрика увеличит выпуск яиц до миллиона штук в день
Смоленская птицефабрика увеличит выпуск яиц до миллиона штук в день - РИА Новости, 10.09.2024
Смоленская птицефабрика увеличит выпуск яиц до миллиона штук в день
Смоленская "Птицефабрика "Сметанино" увеличит выпуск куриных яиц до 1 миллиона штук в день, что в 1,5 раза больше текущего объема, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:47
2024-09-10T18:47
смоленская область
экономика
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Смоленская "Птицефабрика "Сметанино" увеличит выпуск куриных яиц до 1 миллиона штук в день, что в 1,5 раза больше текущего объема, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Компания вложит в расширение производства более 950 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. "На предприятии сейчас приступили к активному строительству двух птичников общей площадью 9,3 тысячи квадратных метров для 520 тысяч голов кур-несушек. До конца года будет завершено возведение большого и современного яйцесклада. Также уже запущена работа новой машины для сортировки яиц, способной обрабатывать до 180 тысяч штук в час", - написал губернатор Смоленской области. Для развития собственной кормовой базы власти помогли птицефабрике получить федеральные земельные участки площадью более 3,8 тысячи гектаров без проведения торгов. "Расширение производства на "Птицефабрике "Сметанино" будет завершено в 2025 году. Правительство области продолжит оказывать содействие инвестору для успешной реализации проекта", - резюмировал Анохин.
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экономика, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин

Смоленская птицефабрика увеличит выпуск яиц до миллиона штук в день

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Смоленская "Птицефабрика "Сметанино" увеличит выпуск куриных яиц до 1 миллиона штук в день, что в 1,5 раза больше текущего объема, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Компания вложит в расширение производства более 950 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме.
«
"На предприятии сейчас приступили к активному строительству двух птичников общей площадью 9,3 тысячи квадратных метров для 520 тысяч голов кур-несушек. До конца года будет завершено возведение большого и современного яйцесклада. Также уже запущена работа новой машины для сортировки яиц, способной обрабатывать до 180 тысяч штук в час", - написал губернатор Смоленской области.
Для развития собственной кормовой базы власти помогли птицефабрике получить федеральные земельные участки площадью более 3,8 тысячи гектаров без проведения торгов.
"Расширение производства на "Птицефабрике "Сметанино" будет завершено в 2025 году. Правительство области продолжит оказывать содействие инвестору для успешной реализации проекта", - резюмировал Анохин.
 
Смоленская областьЭкономикаСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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