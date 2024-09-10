Яровая назвала проявлением фашизма обсуждение возможных ударов по России
Яровая назвала проявлением фашизма обсуждение возможных ударов по РФ оружием США
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сам факт заявления о возможности ударов по России дальнобойным оружием США является проявлением фашизма и преступным посягательством на мир и безопасность человечества, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение украинским военным наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон.
"Даже сам факт заявления по обсуждению вопроса является проявлением фашизма и преступным посягательством на мир и безопасность человечества", - сказала Яровая журналистам.
Она добавила, что нынешние политики США и Великобритании выступают, по сути, в роли современной фашистской коалиции, угрожающей всему миру.
"Вся политика штатов - это минирование мирового пространства. Законы евгеники США реализуют теперь дистанционным управлением через госперевороты и конфликты, которые... планируются, создаются и управляются ими. Украина - орудие их преступления. А наемники, инструкторы и военные кураторы штатов и Великобритании активные участники военной агрессии Украины", - отметила зампред ГД.
Кроме того, по ее словам, мировая история знает чудовищные преступления фашисткой коалиции и их вину перед всеми народами мира, нынешние политики США и Великобритании оскверняют память тех, кто боролся с фашизмом в годы Второй Мировой войны, выступают, по сути, в роли современной фашистской коалиции, угрожающей всему миру.
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