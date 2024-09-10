https://ria.ru/20240910/yarovaya-1971947466.html

Яровая назвала проявлением фашизма обсуждение возможных ударов по России

Яровая назвала проявлением фашизма обсуждение возможных ударов по России - РИА Новости, 10.09.2024

Яровая назвала проявлением фашизма обсуждение возможных ударов по России

Сам факт заявления о возможности ударов по России дальнобойным оружием США является проявлением фашизма и преступным посягательством на мир и безопасность... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:15

2024-09-10T22:15

2024-09-10T22:37

специальная военная операция на украине

россия

сша

ирина яровая

в мире

госдума рф

энтони блинкен

великобритания

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сам факт заявления о возможности ударов по России дальнобойным оружием США является проявлением фашизма и преступным посягательством на мир и безопасность человечества, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение украинским военным наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон."Даже сам факт заявления по обсуждению вопроса является проявлением фашизма и преступным посягательством на мир и безопасность человечества", - сказала Яровая журналистам.Она добавила, что нынешние политики США и Великобритании выступают, по сути, в роли современной фашистской коалиции, угрожающей всему миру."Вся политика штатов - это минирование мирового пространства. Законы евгеники США реализуют теперь дистанционным управлением через госперевороты и конфликты, которые... планируются, создаются и управляются ими. Украина - орудие их преступления. А наемники, инструкторы и военные кураторы штатов и Великобритании активные участники военной агрессии Украины", - отметила зампред ГД.Кроме того, по ее словам, мировая история знает чудовищные преступления фашисткой коалиции и их вину перед всеми народами мира, нынешние политики США и Великобритании оскверняют память тех, кто боролся с фашизмом в годы Второй Мировой войны, выступают, по сути, в роли современной фашистской коалиции, угрожающей всему миру.

https://ria.ru/20240910/atacms-1971948690.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

россия

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, ирина яровая, в мире, госдума рф, энтони блинкен, великобритания, кир стармер