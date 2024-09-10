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"Ожидают тяжелых потерь". СМИ рассказали, кого ВСУ отправляют на фронт - РИА Новости, 10.09.2024
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10:21 10.09.2024
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"Ожидают тяжелых потерь". СМИ рассказали, кого ВСУ отправляют на фронт
"Ожидают тяжелых потерь". СМИ рассказали, кого ВСУ отправляют на фронт - РИА Новости, 10.09.2024
"Ожидают тяжелых потерь". СМИ рассказали, кого ВСУ отправляют на фронт
Вооруженные силы Украины отправляют неопытных солдат в окопы на линии фронта, сообщает The Wall Street Journal. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:21
2024-09-10T10:21
в мире
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины отправляют неопытных солдат в окопы на линии фронта, сообщает The Wall Street Journal."По словам 37-летнего военного, участвующего в боях на востоке страны, только прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы, где он ожидает тяжелые потери среди них из-за нехватки опыта", — говорится в материале.По словам этого украинского военнослужащего, в ходе обучения солдат в ВСУ пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
https://ria.ru/20240910/novogrodovka-1971746452.html
https://ria.ru/20240909/sholts-1971708542.html
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в мире, украина, красноармейск, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Политика
"Ожидают тяжелых потерь". СМИ рассказали, кого ВСУ отправляют на фронт

WSJ: ВСУ отправляют в окопы на передовой неопытных солдат

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины отправляют неопытных солдат в окопы на линии фронта, сообщает The Wall Street Journal.
«
"По словам 37-летнего военного, участвующего в боях на востоке страны, только прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы, где он ожидает тяжелые потери среди них из-за нехватки опыта", — говорится в материале.
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По словам этого украинского военнослужащего, в ходе обучения солдат в ВСУ пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
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