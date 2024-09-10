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У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимость - РИА Новости, 10.09.2024
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02:09 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vzyatki-1971724456.html
У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимость
У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимость - РИА Новости, 10.09.2024
У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимость
Следствие обнаружило дорогостоящие объекты недвижимости в собственности у арестованного за получения взятки военного комиссара Преображенского района Москвы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:09
2024-09-10T02:09
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следствие обнаружило дорогостоящие объекты недвижимости в собственности у арестованного за получения взятки военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества", - сказано в документах.Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а так же врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья.Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимость

Следствие нашло у арестованного за взятку военкома дорогую недвижимость в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следствие обнаружило дорогостоящие объекты недвижимости в собственности у арестованного за получения взятки военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества", - сказано в документах.
Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а так же врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья.
Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
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