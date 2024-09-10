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Кировская область ввела стопроцентный вычет налога за поддержку образования - РИА Новости, 10.09.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
16:25 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vychet-1971875711.html
Кировская область ввела стопроцентный вычет налога за поддержку образования
Кировская область ввела стопроцентный вычет налога за поддержку образования - РИА Новости, 10.09.2024
Кировская область ввела стопроцентный вычет налога за поддержку образования
Стопроцентный налоговый вычет за поддержку инвесторами образовательных организаций введен в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:25
2024-09-10T16:25
кировская область
александр соколов
киров
налоги
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Стопроцентный налоговый вычет за поддержку инвесторами образовательных организаций введен в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Изменения в закон о налоговом вычете, согласно которым инвестор, вкладывающий средства в развитие образовательных организаций, может получить инвестиционный налоговый вычет, вступили в силу в Кировской области с 8 сентября. "Получить вычет компании смогут на сумму вложенных средств или движимого имущества, которые они безвозмездно передали образовательным организациям начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования (при наличии у них государственных аккредитаций). Вычет для таких инвесторов составляет 100% от суммы понесенных расходов. Вычет может быть получен и при передаче имущества в частные образовательные учреждения", - говорится в сообщении. По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, такая мера поддержки актуальна и для повышения инвестиционной активности, и для реализации федерального проекта "Профессионалитет", в рамках которого в регионе создаются образовательно-производственные кластеры. "В юбилейный для Кировской области год – год 650-летия города Кирова – мы вводим целый комплекс преференций для инвесторов. У нас уже принят налоговый вычет на развитие связи – до 90%, сейчас начнет работать стопроцентный налоговый вычет на развитие образования... 650-летие Кирова должно стать стартом для масштабных преобразований в регионе по всем направлениям", - приводятся в сообщении слова Соколова. Он отметил, что в Кировской области установлены максимально льготные условия по применению инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для всех региональных приоритетных инвестиционных проектов.
https://ria.ru/20240904/regprogramma-1970523182.html
https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968628507.html
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александр соколов, киров, налоги
Кировская область, Александр Соколов, Киров, Налоги

Кировская область ввела стопроцентный вычет налога за поддержку образования

© iStock.com / ridvan_celikМужчина считает на калькуляторе
Мужчина считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / ridvan_celik
Мужчина считает на калькуляторе
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Стопроцентный налоговый вычет за поддержку инвесторами образовательных организаций введен в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Изменения в закон о налоговом вычете, согласно которым инвестор, вкладывающий средства в развитие образовательных организаций, может получить инвестиционный налоговый вычет, вступили в силу в Кировской области с 8 сентября.
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"Получить вычет компании смогут на сумму вложенных средств или движимого имущества, которые они безвозмездно передали образовательным организациям начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования (при наличии у них государственных аккредитаций). Вычет для таких инвесторов составляет 100% от суммы понесенных расходов. Вычет может быть получен и при передаче имущества в частные образовательные учреждения", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, такая мера поддержки актуальна и для повышения инвестиционной активности, и для реализации федерального проекта "Профессионалитет", в рамках которого в регионе создаются образовательно-производственные кластеры.
"В юбилейный для Кировской области год – год 650-летия города Кирова – мы вводим целый комплекс преференций для инвесторов. У нас уже принят налоговый вычет на развитие связи – до 90%, сейчас начнет работать стопроцентный налоговый вычет на развитие образования... 650-летие Кирова должно стать стартом для масштабных преобразований в регионе по всем направлениям", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Он отметил, что в Кировской области установлены максимально льготные условия по применению инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для всех региональных приоритетных инвестиционных проектов.
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Кировская областьАлександр СоколовКировНалоги
 
 
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