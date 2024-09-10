https://ria.ru/20240910/vsu-1971831597.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:07
2024-09-10T14:07
2024-09-10T14:17
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей", - говорится в сообщении ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11 800 военнослужащих, 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240910/svo-1971831698.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 380 военных в Курской области
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей", - говорится в сообщении ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области
.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11 800 военнослужащих, 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.