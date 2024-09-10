Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили автомобили при атаке дрона в центре Горловки - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vsu-1971825093.html
ВСУ повредили автомобили при атаке дрона в центре Горловки
ВСУ повредили автомобили при атаке дрона в центре Горловки - РИА Новости, 10.09.2024
ВСУ повредили автомобили при атаке дрона в центре Горловки
Украинский беспилотник атаковал рынок в центре Горловки, повреждены гражданские автомобили, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил мэр города... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:47
2024-09-10T13:47
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал рынок в центре Горловки, повреждены гражданские автомобили, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины атаковал рынок "Динамо" в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждены гражданские автомобили. Предварительно, без пострадавших", - написал Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12.50 мск украинский беспилотник сбросил один боеприпас на Центрально-Городской район Горловки. Ведомство так же уточнило, что утренний обстрел ВСУ центра Горловки с применением беспилотника повредил электрическую подстанцию, в результате чего город частично обесточен. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971652267.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ повредили автомобили при атаке дрона в центре Горловки

Мэр Горловки Приходько: беспилотник ВСУ атаковал рынок в центре города

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал рынок в центре Горловки, повреждены гражданские автомобили, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины атаковал рынок "Динамо" в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждены гражданские автомобили. Предварительно, без пострадавших", - написал Приходько.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12.50 мск украинский беспилотник сбросил один боеприпас на Центрально-Городской район Горловки.
Ведомство так же уточнило, что утренний обстрел ВСУ центра Горловки с применением беспилотника повредил электрическую подстанцию, в результате чего город частично обесточен.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Горловке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, заявил мэр Горловки
9 сентября, 16:52
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала