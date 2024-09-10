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ВСУ повредили автомобили при атаке дрона в центре Горловки
ВСУ повредили автомобили при атаке дрона в центре Горловки - РИА Новости, 10.09.2024
ВСУ повредили автомобили при атаке дрона в центре Горловки
Украинский беспилотник атаковал рынок в центре Горловки, повреждены гражданские автомобили, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил мэр города... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:47
2024-09-10T13:47
2024-09-10T13:47
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал рынок в центре Горловки, повреждены гражданские автомобили, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины атаковал рынок "Динамо" в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждены гражданские автомобили. Предварительно, без пострадавших", - написал Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12.50 мск украинский беспилотник сбросил один боеприпас на Центрально-Городской район Горловки. Ведомство так же уточнило, что утренний обстрел ВСУ центра Горловки с применением беспилотника повредил электрическую подстанцию, в результате чего город частично обесточен. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971652267.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ повредили автомобили при атаке дрона в центре Горловки
Мэр Горловки Приходько: беспилотник ВСУ атаковал рынок в центре города