https://ria.ru/20240910/vostok-1971782320.html
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам - РИА Новости, 10.09.2024
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам
Группировка войск "Восток" нанесла поражение трем украинским бригадам, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:07
2024-09-10T11:07
2024-09-10T12:23
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" нанесла поражение трем украинским бригадам, сообщило во вторник Минобороны РФ."В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам в ДНР