Рейтинг@Mail.ru
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 10.09.2024 (обновлено: 12:23 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vostok-1971782320.html
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам - РИА Новости, 10.09.2024
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам
Группировка войск "Восток" нанесла поражение трем украинским бригадам, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:07
2024-09-10T12:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" нанесла поражение трем украинским бригадам, сообщило во вторник Минобороны РФ."В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240910/boeviki-1971763979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам

Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" нанесла поражение трем украинским бригадам, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны, добавили в ведомстве.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Украина предложила террористам в Сирии БПЛА в обмен на боевиков
10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала