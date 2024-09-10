https://ria.ru/20240910/vostok-1971782320.html

Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам

Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам - РИА Новости, 10.09.2024

Силы "Востока" нанесли огневое поражение трем украинским бригадам

Группировка войск "Восток" нанесла поражение трем украинским бригадам, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:07

2024-09-10T11:07

2024-09-10T12:23

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" нанесла поражение трем украинским бригадам, сообщило во вторник Минобороны РФ."В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240910/boeviki-1971763979.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность