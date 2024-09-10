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Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024
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10:53 10.09.2024 (обновлено: 11:57 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vorobev-1971775557.html
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки беспилотника в Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:53
2024-09-10T11:57
раменское
атака украинских бпла в раменском
происшествия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки беспилотника в Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.&quot;Вы знаете, что погибла женщина 78-го года (рождения. — Прим. ред.) и два человека находятся в тяжелом состоянии, мы сейчас к ним поедем&quot;, — сказал он на встрече с жителями.До этого глава региона сообщал об одном погибшем и трех пострадавших.Воробьев прибыл на место ЧП, пообщался с жителями дома, пострадавшего от удара беспилотника.Ночью ВСУ атаковали дронами Подмосковье. При ударе в Раменском получили повреждения два многоквартирных дома. В многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы, в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102, при этом несущие конструкции целы. В доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже, кроме того, загорелись пять балконов. Власти региона пообещали восстановить и отремонтировать квартиры, а также выплатить компенсации за поврежденное имущество.В пункты временного проживания заселили 43 человека, им организовали горячее питание.До этого Воробьев сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и КоломнаКиев практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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4.7
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7 495 645-6601
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353
60
Встреча губернатора Воробьева с жителями домов, поврежденных после атаки дронов
Губернатор Воробьев посетил пункт временного размещения, чтобы встретиться с жителями домов, поврежденных после атаки дронов
2024-09-10T10:53
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раменское, атака украинских бпла в раменском, происшествия
Раменское, Атака украинских БПЛА в Раменском, Происшествия
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском

Воробьев: два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки беспилотника в Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.
«

"Вы знаете, что погибла женщина 78-го года (рождения. — Прим. ред.) и два человека находятся в тяжелом состоянии, мы сейчас к ним поедем", — сказал он на встрече с жителями.

До этого глава региона сообщал об одном погибшем и трех пострадавших.
Воробьев прибыл на место ЧП, пообщался с жителями дома, пострадавшего от удара беспилотника.
Ночью ВСУ атаковали дронами Подмосковье.
При ударе в Раменском получили повреждения два многоквартирных дома. В многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы, в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102, при этом несущие конструкции целы. В доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже, кроме того, загорелись пять балконов. Власти региона пообещали восстановить и отремонтировать квартиры, а также выплатить компенсации за поврежденное имущество.
В пункты временного проживания заселили 43 человека, им организовали горячее питание.
До этого Воробьев сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна
Киев практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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РаменскоеАтака украинских БПЛА в РаменскомПроисшествия
 
 
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