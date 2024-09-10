https://ria.ru/20240910/vorobev-1971775557.html

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки беспилотника в Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:53

2024-09-10T10:53

2024-09-10T11:57

раменское

атака украинских бпла в раменском

происшествия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки беспилотника в Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram."Вы знаете, что погибла женщина 78-го года (рождения. — Прим. ред.) и два человека находятся в тяжелом состоянии, мы сейчас к ним поедем", — сказал он на встрече с жителями.До этого глава региона сообщал об одном погибшем и трех пострадавших.Воробьев прибыл на место ЧП, пообщался с жителями дома, пострадавшего от удара беспилотника.Ночью ВСУ атаковали дронами Подмосковье. При ударе в Раменском получили повреждения два многоквартирных дома. В многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы, в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102, при этом несущие конструкции целы. В доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже, кроме того, загорелись пять балконов. Власти региона пообещали восстановить и отремонтировать квартиры, а также выплатить компенсации за поврежденное имущество.В пункты временного проживания заселили 43 человека, им организовали горячее питание.До этого Воробьев сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и КоломнаКиев практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

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раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

раменское, атака украинских бпла в раменском, происшествия