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Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024
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10:50 10.09.2024 (обновлено: 11:23 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vorobev-1971774729.html
Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском
Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024
Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что приехал в пункт временного размещения в Раменском, чтобы встретиться с жителями... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:50
2024-09-10T11:23
происшествия
жилье
раменское
московская область (подмосковье)
подольск
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что приехал в пункт временного размещения в Раменском, чтобы встретиться с жителями пострадавших после атаки украинских беспилотников домов. "Приехал в пункт временного размещения в школе №5 на Высоковольтной улице, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов", - написал он. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html
раменское
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Встреча губернатора Воробьева с жителями домов, поврежденных после атаки дронов
Губернатор Воробьев посетил пункт временного размещения, чтобы встретиться с жителями домов, поврежденных после атаки дронов
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происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины
Происшествия, Жилье, Раменское, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины
Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском

Воробьев приехал в Раменское, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что приехал в пункт временного размещения в Раменском, чтобы встретиться с жителями пострадавших после атаки украинских беспилотников домов.
"Приехал в пункт временного размещения в школе №5 на Высоковольтной улице, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов", - написал он.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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ПроисшествияЖильеРаменскоеМосковская область (Подмосковье)ПодольскАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Вооруженные силы Украины
 
 
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