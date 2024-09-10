https://ria.ru/20240910/vorobev-1971774729.html

Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском

Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024

Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что приехал в пункт временного размещения в Раменском, чтобы встретиться с жителями... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:50

2024-09-10T10:50

2024-09-10T11:23

происшествия

жилье

раменское

московская область (подмосковье)

подольск

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что приехал в пункт временного размещения в Раменском, чтобы встретиться с жителями пострадавших после атаки украинских беспилотников домов. "Приехал в пункт временного размещения в школе №5 на Высоковольтной улице, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов", - написал он. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html

раменское

московская область (подмосковье)

подольск

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Встреча губернатора Воробьева с жителями домов, поврежденных после атаки дронов Губернатор Воробьев посетил пункт временного размещения, чтобы встретиться с жителями домов, поврежденных после атаки дронов 2024-09-10T10:50 true PT1M17S

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происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины