https://ria.ru/20240910/vorobev-1971734160.html

В Подмосковье за ночь сбили 14 БПЛА

В Подмосковье за ночь сбили 14 БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

В Подмосковье за ночь сбили 14 БПЛА

Ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:43

2024-09-10T05:43

2024-09-10T05:43

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

раменский

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

подольск

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971733236.html

московская область (подмосковье)

раменский

подольск

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московская область (подмосковье), раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), подольск, происшествия