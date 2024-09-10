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В Подмосковье за ночь сбили 14 БПЛА
В Подмосковье за ночь сбили 14 БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
В Подмосковье за ночь сбили 14 БПЛА
Ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:43
2024-09-10T05:43
2024-09-10T05:43
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
раменский
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971733236.html
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московская область (подмосковье), раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), подольск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Раменский, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Подольск, Происшествия
В Подмосковье за ночь сбили 14 БПЛА
Воробьев: ПВО ночью сбила в Подмосковье 14 БПЛА ВСУ