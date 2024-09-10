https://ria.ru/20240910/volkswagen-1971916105.html

СМИ узнали о плане Volkswagen отменить гарантии трудоустройства сотрудников

СМИ узнали о плане Volkswagen отменить гарантии трудоустройства сотрудников - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ узнали о плане Volkswagen отменить гарантии трудоустройства сотрудников

Автоконцерн Volkswagen собирается отозвать гарантии для работников и сможет начать сокращения с 1 июля будущего года, сообщило издание Bild со ссылкой на письмо РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:10

2024-09-10T18:10

2024-09-10T19:17

volkswagen

германия

в мире

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen собирается отозвать гарантии для работников и сможет начать сокращения с 1 июля будущего года, сообщило издание Bild со ссылкой на письмо концерна профсоюзу IG Metall.По данным газеты, компания в конце года отменит гарантию трудоустройства для сотрудников, которую неоднократно продлевали с 1994 года."После этого сотрудникам будет предоставлена ​​шестимесячная переходная защита. Это значит, что операционные увольнения возможны с 1 июля. Ранее это было исключено гарантиями трудоустройства вплоть до 2029 года", — пишет таблоид.Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ.Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html

https://ria.ru/20240910/avtokontserny-1971727926.html

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volkswagen, германия, в мире