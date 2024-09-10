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СМИ узнали о плане Volkswagen отменить гарантии трудоустройства сотрудников - РИА Новости, 10.09.2024
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18:10 10.09.2024 (обновлено: 19:17 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/volkswagen-1971916105.html
СМИ узнали о плане Volkswagen отменить гарантии трудоустройства сотрудников
СМИ узнали о плане Volkswagen отменить гарантии трудоустройства сотрудников - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ узнали о плане Volkswagen отменить гарантии трудоустройства сотрудников
Автоконцерн Volkswagen собирается отозвать гарантии для работников и сможет начать сокращения с 1 июля будущего года, сообщило издание Bild со ссылкой на письмо РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:10
2024-09-10T19:17
volkswagen
германия
в мире
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen собирается отозвать гарантии для работников и сможет начать сокращения с 1 июля будущего года, сообщило издание Bild со ссылкой на письмо концерна профсоюзу IG Metall.По данным газеты, компания в конце года отменит гарантию трудоустройства для сотрудников, которую неоднократно продлевали с 1994 года."После этого сотрудникам будет предоставлена ​​шестимесячная переходная защита. Это значит, что операционные увольнения возможны с 1 июля. Ранее это было исключено гарантиями трудоустройства вплоть до 2029 года", — пишет таблоид.Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ.Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html
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volkswagen, германия, в мире
Volkswagen, Германия, В мире
СМИ узнали о плане Volkswagen отменить гарантии трудоустройства сотрудников

Volkswagen может начать сокращения сотрудников в нарушение текущих соглашений

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen собирается отозвать гарантии для работников и сможет начать сокращения с 1 июля будущего года, сообщило издание Bild со ссылкой на письмо концерна профсоюзу IG Metall.
По данным газеты, компания в конце года отменит гарантию трудоустройства для сотрудников, которую неоднократно продлевали с 1994 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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"После этого сотрудникам будет предоставлена ​​шестимесячная переходная защита. Это значит, что операционные увольнения возможны с 1 июля. Ранее это было исключено гарантиями трудоустройства вплоть до 2029 года", — пишет таблоид.
Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ.
Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.
Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.
Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
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