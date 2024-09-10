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Арестованный московский военком не признал вину в получении крупной взятки
Арестованный московский военком не признал вину в получении крупной взятки - РИА Новости, 10.09.2024
Арестованный московский военком не признал вину в получении крупной взятки
Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев не признал вину по делу о получении крупной взятки, указано в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:06
2024-09-10T03:06
2024-09-10T03:06
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев не признал вину по делу о получении крупной взятки, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Четвертого июля по подозрению в совершении преступления… задержан Тригилев, в тот же день ему предъявлено обвинение… вину не признал", - сказано в документах. Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а так же врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240910/vzyatki-1971724456.html
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россия, происшествия
Арестованный московский военком не признал вину в получении крупной взятки
Военком Преображенского района Москвы не признал вину в получении крупной взятки