https://ria.ru/20240910/voenkom-1971726996.html

Арестованный московский военком не признал вину в получении крупной взятки

Арестованный московский военком не признал вину в получении крупной взятки - РИА Новости, 10.09.2024

Арестованный московский военком не признал вину в получении крупной взятки

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев не признал вину по делу о получении крупной взятки, указано в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:06

2024-09-10T03:06

2024-09-10T03:06

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев не признал вину по делу о получении крупной взятки, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Четвертого июля по подозрению в совершении преступления… задержан Тригилев, в тот же день ему предъявлено обвинение… вину не признал", - сказано в документах. Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а так же врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240910/vzyatki-1971724456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия