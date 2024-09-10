В Якутии нашли новый источник питьевой воды
У поселка Нижний Бестях в Якутии нашли новый источник питьевой воды
© Фото : Республика Саха/ВКонтактеУ поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии нашли новый источник питьевой воды
У поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии нашли новый источник питьевой воды
ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Новый источник питьевой воды нашли у поселка Нижний Бестях в Якутии, сообщает правительство республики.
"У поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии будет новый источник питьевой воды. Гидрогеологи завершили бурение двух скважин глубиной 100 метров", — говорится в сообщении правительства региона.
Отмечается, что пробы воды отобраны для лабораторных исследований качества. В настоящее время ведется обработка материалов.
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Уточняется, что работы по объекту будут завершены в декабре.
По данным правительства республики, за последние пять лет гидрогеологи нашли более 80 месторождений питьевой воды в Якутии. Всего выявлено свыше 230 месторождений и участков подземных вод. Оцененные запасы подземных вод, пригодных для питья, составляют 738 тысяч кубометров в сутки. Это почти десять процентов от объемов всего Дальнего Востока. Прогнозируемый объем ресурсов достигает 67 миллионов кубометров в сутки.
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