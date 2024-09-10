https://ria.ru/20240910/voda-1971768648.html

В Якутии нашли новый источник питьевой воды

В Якутии нашли новый источник питьевой воды - РИА Новости, 10.09.2024

В Якутии нашли новый источник питьевой воды

Новый источник питьевой воды нашли у поселка Нижний Бестях в Якутии, сообщает правительство республики. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:37

2024-09-10T10:37

2024-09-10T12:12

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дальний восток

республика саха (якутия)

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ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Новый источник питьевой воды нашли у поселка Нижний Бестях в Якутии, сообщает правительство республики. "У поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии будет новый источник питьевой воды. Гидрогеологи завершили бурение двух скважин глубиной 100 метров", — говорится в сообщении правительства региона. Отмечается, что пробы воды отобраны для лабораторных исследований качества. В настоящее время ведется обработка материалов. Уточняется, что работы по объекту будут завершены в декабре. По данным правительства республики, за последние пять лет гидрогеологи нашли более 80 месторождений питьевой воды в Якутии. Всего выявлено свыше 230 месторождений и участков подземных вод. Оцененные запасы подземных вод, пригодных для питья, составляют 738 тысяч кубометров в сутки. Это почти десять процентов от объемов всего Дальнего Востока. Прогнозируемый объем ресурсов достигает 67 миллионов кубометров в сутки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дальний восток, республика саха (якутия)