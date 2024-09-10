Рейтинг@Mail.ru
В Якутии нашли новый источник питьевой воды - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:37 10.09.2024 (обновлено: 12:12 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/voda-1971768648.html
В Якутии нашли новый источник питьевой воды
В Якутии нашли новый источник питьевой воды - РИА Новости, 10.09.2024
В Якутии нашли новый источник питьевой воды
Новый источник питьевой воды нашли у поселка Нижний Бестях в Якутии, сообщает правительство республики. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:37
2024-09-10T12:12
хорошие новости
дальний восток
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971774605_141:368:1461:1111_1920x0_80_0_0_1d9f3ada410f91f896e92e7239ae7470.jpg
ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Новый источник питьевой воды нашли у поселка Нижний Бестях в Якутии, сообщает правительство республики. "У поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии будет новый источник питьевой воды. Гидрогеологи завершили бурение двух скважин глубиной 100 метров", — говорится в сообщении правительства региона. Отмечается, что пробы воды отобраны для лабораторных исследований качества. В настоящее время ведется обработка материалов. Уточняется, что работы по объекту будут завершены в декабре. По данным правительства республики, за последние пять лет гидрогеологи нашли более 80 месторождений питьевой воды в Якутии. Всего выявлено свыше 230 месторождений и участков подземных вод. Оцененные запасы подземных вод, пригодных для питья, составляют 738 тысяч кубометров в сутки. Это почти десять процентов от объемов всего Дальнего Востока. Прогнозируемый объем ресурсов достигает 67 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20240822/luna-1967862133.html
https://ria.ru/20240801/rosprirodnadzor-1963483670.html
дальний восток
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971774605_0:200:1600:1400_1920x0_80_0_0_f638b99b21746519318a70919ffc7a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, республика саха (якутия)
Хорошие новости, Дальний Восток, Республика Саха (Якутия)
В Якутии нашли новый источник питьевой воды

У поселка Нижний Бестях в Якутии нашли новый источник питьевой воды

© Фото : Республика Саха/ВКонтактеУ поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии нашли новый источник питьевой воды
У поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии нашли новый источник питьевой воды - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Республика Саха/ВКонтакте
У поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии нашли новый источник питьевой воды
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Новый источник питьевой воды нашли у поселка Нижний Бестях в Якутии, сообщает правительство республики.
"У поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии будет новый источник питьевой воды. Гидрогеологи завершили бурение двух скважин глубиной 100 метров", — говорится в сообщении правительства региона.
Отмечается, что пробы воды отобраны для лабораторных исследований качества. В настоящее время ведется обработка материалов.
Китайский зонд Чанъэ-6 доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Китайские ученые нашли способ извлечения воды из лунного грунта
22 августа, 17:57
Уточняется, что работы по объекту будут завершены в декабре.
По данным правительства республики, за последние пять лет гидрогеологи нашли более 80 месторождений питьевой воды в Якутии. Всего выявлено свыше 230 месторождений и участков подземных вод. Оцененные запасы подземных вод, пригодных для питья, составляют 738 тысяч кубометров в сутки. Это почти десять процентов от объемов всего Дальнего Востока. Прогнозируемый объем ресурсов достигает 67 миллионов кубометров в сутки.
Вид на реку Волга и город Саратов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Росприроднадзор оценил качество воды в Волге в пределах Саратова
1 августа, 16:45
 
Хорошие новостиДальний ВостокРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала