https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971815407.html

В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов

В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов - РИА Новости, 10.09.2024

В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов

График выполнения рейсов сместился в аэропорту "Внуково" после введенных на фоне атак БПЛА ограничений, авиакомпании предпринимают меры для того, чтобы... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:10

2024-09-10T13:10

2024-09-10T13:10

московская область (подмосковье)

внуково (аэропорт)

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. График выполнения рейсов сместился в аэропорту "Внуково" после введенных на фоне атак БПЛА ограничений, авиакомпании предпринимают меры для того, чтобы вернуться к привычному расписанию, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" – были введены временные ограничения. Затем, утром во вторник, ограничения были сняты, сообщали в Росавиации. При этом корреспондент РИА Новости передавал из аэропорта "Внуково", что в аэропорту сформировались гигантские очереди. "В международном аэропорту "Внуково" из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства в Московской воздушной зоне по не зависящим от аэровокзального комплекса причинам зафиксировано смещение графика движения части рейсов авиакомпаний. На данный момент авиакомпании предпринимают все необходимые меры для введения рейсов в расписание", - рассказали в пресс-службе авиагавани.

https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971800749.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), внуково (аэропорт), россия, происшествия, вооруженные силы украины