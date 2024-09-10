https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971815407.html
В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов
В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов
График выполнения рейсов сместился в аэропорту "Внуково" после введенных на фоне атак БПЛА ограничений, авиакомпании предпринимают меры для того, чтобы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:10
2024-09-10T13:10
2024-09-10T13:10
московская область (подмосковье)
внуково (аэропорт)
россия
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. График выполнения рейсов сместился в аэропорту "Внуково" после введенных на фоне атак БПЛА ограничений, авиакомпании предпринимают меры для того, чтобы вернуться к привычному расписанию, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" – были введены временные ограничения. Затем, утром во вторник, ограничения были сняты, сообщали в Росавиации. При этом корреспондент РИА Новости передавал из аэропорта "Внуково", что в аэропорту сформировались гигантские очереди. "В международном аэропорту "Внуково" из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства в Московской воздушной зоне по не зависящим от аэровокзального комплекса причинам зафиксировано смещение графика движения части рейсов авиакомпаний. На данный момент авиакомпании предпринимают все необходимые меры для введения рейсов в расписание", - рассказали в пресс-службе авиагавани.
https://ria.ru/20240910/zhukovskiy-1971800749.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), внуково (аэропорт), россия, происшествия, вооруженные силы украины
Московская область (Подмосковье), Внуково (аэропорт), Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов
График рейсов сместился во Внуково, компании работают над возвратом к расписанию