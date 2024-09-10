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В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
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13:10 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971815407.html
В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов
В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов
График выполнения рейсов сместился в аэропорту "Внуково" после введенных на фоне атак БПЛА ограничений, авиакомпании предпринимают меры для того, чтобы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:10
2024-09-10T13:10
московская область (подмосковье)
внуково (аэропорт)
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. График выполнения рейсов сместился в аэропорту "Внуково" после введенных на фоне атак БПЛА ограничений, авиакомпании предпринимают меры для того, чтобы вернуться к привычному расписанию, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" – были введены временные ограничения. Затем, утром во вторник, ограничения были сняты, сообщали в Росавиации. При этом корреспондент РИА Новости передавал из аэропорта "Внуково", что в аэропорту сформировались гигантские очереди. "В международном аэропорту "Внуково" из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства в Московской воздушной зоне по не зависящим от аэровокзального комплекса причинам зафиксировано смещение графика движения части рейсов авиакомпаний. На данный момент авиакомпании предпринимают все необходимые меры для введения рейсов в расписание", - рассказали в пресс-службе авиагавани.
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московская область (подмосковье), внуково (аэропорт), россия, происшествия, вооруженные силы украины
Московская область (Подмосковье), Внуково (аэропорт), Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В аэропорту Внуково сместился график выполнения рейсов

График рейсов сместился во Внуково, компании работают над возвратом к расписанию

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. График выполнения рейсов сместился в аэропорту "Внуково" после введенных на фоне атак БПЛА ограничений, авиакомпании предпринимают меры для того, чтобы вернуться к привычному расписанию, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.
Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" – были введены временные ограничения. Затем, утром во вторник, ограничения были сняты, сообщали в Росавиации. При этом корреспондент РИА Новости передавал из аэропорта "Внуково", что в аэропорту сформировались гигантские очереди.
"В международном аэропорту "Внуково" из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства в Московской воздушной зоне по не зависящим от аэровокзального комплекса причинам зафиксировано смещение графика движения части рейсов авиакомпаний. На данный момент авиакомпании предпринимают все необходимые меры для введения рейсов в расписание", - рассказали в пресс-службе авиагавани.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
На территорию аэропорта "Жуковский" упали осколки сбитого БПЛА
Вчера, 12:29
 
Московская область (Подмосковье)Внуково (аэропорт)РоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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