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Во Внуково стабилизировалась ситуация с задержанными рейсами - РИА Новости, 10.09.2024
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11:21 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971784462.html
Во Внуково стабилизировалась ситуация с задержанными рейсами
Во Внуково стабилизировалась ситуация с задержанными рейсами - РИА Новости, 10.09.2024
Во Внуково стабилизировалась ситуация с задержанными рейсами
Ситуация с очередями на регистрацию во московском аэропорту Внуково стабилизирована, ряд задержанных рейсов вылетели по маршруту назначения, еще на несколько... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:21
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московская область (подмосковье)
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раменский
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с очередями на регистрацию во московском аэропорту Внуково стабилизирована, ряд задержанных рейсов вылетели по маршруту назначения, еще на несколько рейсов объявлена посадка, передает корреспондент РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщало об огромных очередях на стойки регистрации и паспортный контроль во Внуково на фоне ограничений на полеты в московском аэропорту. Согласно табло, были задержаны вылеты около 40 авиарейсов. Регистрация на рейсы в аэропорту Внуково идет преимущественно без крупных очередей, большая очередь на паспортном контроле для пассажиров, вылетающих за границу, также значительно сократилась, убедился корреспондент РИА Новости. Согласно табло, около 30 рейсов задержаны. В то же время ряд задержанных ночью рейсов уже отправились к месту назначения, на многие объявлена посадка. Основной причиной задержки рейсов авиакомпании называют "позднее прибытие самолета" во Внуково и необходимость подготовить борт к вылету. Пассажирам трех рейсов Turkish Airlines, вылет которых перенесен на вечер, предоставлено размещение в отеле. Ряд авиакомпаний приглашают пассажиров получить ваучеры на питание и напитки. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли. -0-
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московская область (подмосковье)
подольск
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московская область (подмосковье), подольск, раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), turkish airlines
Московская область (Подмосковье), Подольск, Раменский, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Turkish Airlines
Во Внуково стабилизировалась ситуация с задержанными рейсами

Во Внуково возобновили ряд рейсов, очереди на регистрацию уменьшились

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с очередями на регистрацию во московском аэропорту Внуково стабилизирована, ряд задержанных рейсов вылетели по маршруту назначения, еще на несколько рейсов объявлена посадка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало об огромных очередях на стойки регистрации и паспортный контроль во Внуково на фоне ограничений на полеты в московском аэропорту. Согласно табло, были задержаны вылеты около 40 авиарейсов.
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Регистрация на рейсы в аэропорту Внуково идет преимущественно без крупных очередей, большая очередь на паспортном контроле для пассажиров, вылетающих за границу, также значительно сократилась, убедился корреспондент РИА Новости.
Согласно табло, около 30 рейсов задержаны. В то же время ряд задержанных ночью рейсов уже отправились к месту назначения, на многие объявлена посадка. Основной причиной задержки рейсов авиакомпании называют "позднее прибытие самолета" во Внуково и необходимость подготовить борт к вылету.
Пассажирам трех рейсов Turkish Airlines, вылет которых перенесен на вечер, предоставлено размещение в отеле. Ряд авиакомпаний приглашают пассажиров получить ваучеры на питание и напитки.
Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли. -0-
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