https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971784462.html

Во Внуково стабилизировалась ситуация с задержанными рейсами

Во Внуково стабилизировалась ситуация с задержанными рейсами - РИА Новости, 10.09.2024

Во Внуково стабилизировалась ситуация с задержанными рейсами

Ситуация с очередями на регистрацию во московском аэропорту Внуково стабилизирована, ряд задержанных рейсов вылетели по маршруту назначения, еще на несколько... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:21

2024-09-10T11:21

2024-09-10T11:21

московская область (подмосковье)

подольск

раменский

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

turkish airlines

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_8fde996fa49fb903bbdd2041b59fa6cd.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с очередями на регистрацию во московском аэропорту Внуково стабилизирована, ряд задержанных рейсов вылетели по маршруту назначения, еще на несколько рейсов объявлена посадка, передает корреспондент РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщало об огромных очередях на стойки регистрации и паспортный контроль во Внуково на фоне ограничений на полеты в московском аэропорту. Согласно табло, были задержаны вылеты около 40 авиарейсов. Регистрация на рейсы в аэропорту Внуково идет преимущественно без крупных очередей, большая очередь на паспортном контроле для пассажиров, вылетающих за границу, также значительно сократилась, убедился корреспондент РИА Новости. Согласно табло, около 30 рейсов задержаны. В то же время ряд задержанных ночью рейсов уже отправились к месту назначения, на многие объявлена посадка. Основной причиной задержки рейсов авиакомпании называют "позднее прибытие самолета" во Внуково и необходимость подготовить борт к вылету. Пассажирам трех рейсов Turkish Airlines, вылет которых перенесен на вечер, предоставлено размещение в отеле. Ряд авиакомпаний приглашают пассажиров получить ваучеры на питание и напитки. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли. -0-

https://ria.ru/20240910/delo-1971762000.html

https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html

московская область (подмосковье)

подольск

раменский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), подольск, раменский, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), turkish airlines