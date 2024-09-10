https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971766069.html

Источник сообщил об улучшении ситуации с очередями во Внуково

Источник сообщил об улучшении ситуации с очередями во Внуково - РИА Новости, 10.09.2024

Источник сообщил об улучшении ситуации с очередями во Внуково

Ситуация с очередями на регистрацию в московском аэропорту Внуково улучшается, на ряд задержанных рейсов объявлена посадка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:15

2024-09-10T11:15

2024-09-10T11:48

москва

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

происшествия

общество

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с очередями на регистрацию в московском аэропорту Внуково улучшается, на ряд задержанных рейсов объявлена посадка, передает корреспондент РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщало об огромных очередях на стойки регистрации во Внуково на фоне ограничений на полеты в московском аэропорту. Согласно табло, был задержан вылет около 40 авиарейсов. Размер очередей в зоне регистрации аэропорта Внуково существенно сократился, время ожидания для пассажиров составляет не более 40 минут, убедился корреспондент РИА Новости. В то же время, большие очереди образовались на паспортном контроле для пассажиров, вылетающих за границу. Согласно табло, задержан вылет 34 рейсов, на те рейсы, которые должны были вылететь ночью, объявляется посадка. Вылет большинства задержанных рейсов ожидается в промежуток между 10.00 и 13.00 мск. Основной причиной задержки рейсов авиакомпании называют "позднее прибытие самолета" во Внуково. Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.

https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971732901.html

https://ria.ru/20240910/aeroporty-1971741867.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия, общество