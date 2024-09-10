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Источник сообщил об улучшении ситуации с очередями во Внуково - РИА Новости, 10.09.2024
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11:15 10.09.2024 (обновлено: 11:48 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971766069.html
Источник сообщил об улучшении ситуации с очередями во Внуково
Источник сообщил об улучшении ситуации с очередями во Внуково - РИА Новости, 10.09.2024
Источник сообщил об улучшении ситуации с очередями во Внуково
Ситуация с очередями на регистрацию в московском аэропорту Внуково улучшается, на ряд задержанных рейсов объявлена посадка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:15
2024-09-10T11:48
москва
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
происшествия
общество
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с очередями на регистрацию в московском аэропорту Внуково улучшается, на ряд задержанных рейсов объявлена посадка, передает корреспондент РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщало об огромных очередях на стойки регистрации во Внуково на фоне ограничений на полеты в московском аэропорту. Согласно табло, был задержан вылет около 40 авиарейсов. Размер очередей в зоне регистрации аэропорта Внуково существенно сократился, время ожидания для пассажиров составляет не более 40 минут, убедился корреспондент РИА Новости. В то же время, большие очереди образовались на паспортном контроле для пассажиров, вылетающих за границу. Согласно табло, задержан вылет 34 рейсов, на те рейсы, которые должны были вылететь ночью, объявляется посадка. Вылет большинства задержанных рейсов ожидается в промежуток между 10.00 и 13.00 мск. Основной причиной задержки рейсов авиакомпании называют "позднее прибытие самолета" во Внуково. Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971732901.html
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москва
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москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Происшествия, Общество
Источник сообщил об улучшении ситуации с очередями во Внуково

Ситуация с очередями на регистрацию рейсов в аэропорту Внуково улучшается

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с очередями на регистрацию в московском аэропорту Внуково улучшается, на ряд задержанных рейсов объявлена посадка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало об огромных очередях на стойки регистрации во Внуково на фоне ограничений на полеты в московском аэропорту. Согласно табло, был задержан вылет около 40 авиарейсов.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Во "Внуково" задержали более 30 рейсов
05:20
Размер очередей в зоне регистрации аэропорта Внуково существенно сократился, время ожидания для пассажиров составляет не более 40 минут, убедился корреспондент РИА Новости. В то же время, большие очереди образовались на паспортном контроле для пассажиров, вылетающих за границу.
Согласно табло, задержан вылет 34 рейсов, на те рейсы, которые должны были вылететь ночью, объявляется посадка. Вылет большинства задержанных рейсов ожидается в промежуток между 10.00 и 13.00 мск. Основной причиной задержки рейсов авиакомпании называют "позднее прибытие самолета" во Внуково.
Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В трех московских аэропортах сняли ограничения
08:14
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)ПроисшествияОбщество
 
 
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