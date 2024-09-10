https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971749652.html

Во Внуково задержали около 40 рейсов

Во Внуково задержали около 40 рейсов - РИА Новости, 10.09.2024

Во Внуково задержали около 40 рейсов

Около 40 рейсов задержаны в аэропорту Внуково, у стоек регистрации огромные очереди, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:22

2024-09-10T09:22

2024-09-10T09:22

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Около 40 рейсов задержаны в аэропорту Внуково, у стоек регистрации огромные очереди, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней. Около 40 рейсов задержаны в Московском аэропорту Внуково, следует из информации на табло в терминале авиагавани. У стоек регистрации столпились толпы людей. Примерное ожидание в очереди на регистрацию на рейс составляет около двух часов, сообщили пассажиры в беседе с РИА Новости. Как убедился корреспондент агентства, авиакомпании вызывают пассажиров на регистрацию вне очереди в случае приближающегося вылета. -0-

https://ria.ru/20240910/moskva-1971744841.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия