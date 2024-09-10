https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971738714.html
"Внуково" на фоне атаки БПЛА временно не принимает и не отправляет рейсы
"Внуково" на фоне атаки БПЛА временно не принимает и не отправляет рейсы - РИА Новости, 10.09.2024
"Внуково" на фоне атаки БПЛА временно не принимает и не отправляет рейсы
Московский аэропорт "Внуково" на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область, которая началась в ночь на вторник, с 01.30 мск временно не отправляет и не... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:31
2024-09-10T07:31
2024-09-10T07:31
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область, которая началась в ночь на вторник, с 01.30 мск временно не отправляет и не принимает рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.30", - сказали в пресс-службе авиагавани.
https://ria.ru/20240910/kashirskoe_shosse-1971738542.html
москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье)
"Внуково" на фоне атаки БПЛА временно не принимает и не отправляет рейсы
"Внуково" на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов