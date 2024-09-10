https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971732901.html
Во "Внуково" задержали более 30 рейсов
Во "Внуково" задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 10.09.2024
Во "Внуково" задержали более 30 рейсов
Более 30 международных и внутренних авиарейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск, задержаны в аэропорту "Внуково" на фоне отражения... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:20
2024-09-10T05:20
2024-09-10T05:20
москва
троицкий административный округ
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
люберцы
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 международных и внутренних авиарейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск, задержаны в аэропорту "Внуково" на фоне отражения атаки БПЛА на Москву, следует из данных онлайн-табло. Ранее во вторник Собянин сообщил и сбитых беспилотниках, летевших на столицу, в городских округах Домодедово и Люберцы, в Раменском городском округе, а также в Подольском городском округе. Осколки БПЛА упали на территории частного дома в Троицком административном округе. При этом, по его словам, при отражении атаки БПЛА в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11-12-го этажей жилого дома, на месте работают экстренные службы. По данным онлайн-табло на 5.00 мск, во "Внуково" задержаны более 30 рейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск. Среди них - как международные, так и внутренние рейсы. Отметены шесть. Среди прибывающих рейсов в то же время задержаны 13, отменены два. В "Домодедово", согласно данным онлайн-табло на 5.00 мск, среди рейсов на прилет до 7.00 мск задерживаются около 10 рейсов. На вылет - столько же. В "Жуковском", по данным на 5.00 мск, задержаны как минимум три рейса на вылет и два на прилет. В "Шереметьево" задержки на вылет и прилет единичные.
https://ria.ru/20240427/vnukovo-1942709213.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, троицкий административный округ, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), люберцы, происшествия
Москва, Троицкий административный округ, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Люберцы, Происшествия
Во "Внуково" задержали более 30 рейсов
Во "Внуково" задержали более 30 рейсов, еще несколько отменены
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 международных и внутренних авиарейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск, задержаны в аэропорту "Внуково" на фоне отражения атаки БПЛА на Москву, следует из данных онлайн-табло.
Ранее во вторник Собянин сообщил и сбитых беспилотниках, летевших на столицу, в городских округах Домодедово
и Люберцы
, в Раменском городском округе, а также в Подольском городском округе. Осколки БПЛА упали на территории частного дома в Троицком административном округе
. При этом, по его словам, при отражении атаки БПЛА в городе Раменское
произошло возгорание на уровне 11-12-го этажей жилого дома, на месте работают экстренные службы.
По данным онлайн-табло на 5.00 мск, во "Внуково" задержаны более 30 рейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск. Среди них - как международные, так и внутренние рейсы. Отметены шесть.
Среди прибывающих рейсов в то же время задержаны 13, отменены два.
В "Домодедово", согласно данным онлайн-табло на 5.00 мск, среди рейсов на прилет до 7.00 мск задерживаются около 10 рейсов. На вылет - столько же.
В "Жуковском", по данным на 5.00 мск, задержаны как минимум три рейса на вылет и два на прилет.
В "Шереметьево
" задержки на вылет и прилет единичные.