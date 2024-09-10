https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971732901.html

Во "Внуково" задержали более 30 рейсов

Во "Внуково" задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 10.09.2024

Во "Внуково" задержали более 30 рейсов

Более 30 международных и внутренних авиарейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск, задержаны в аэропорту "Внуково" на фоне отражения... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:20

2024-09-10T05:20

2024-09-10T05:20

москва

троицкий административный округ

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

люберцы

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 международных и внутренних авиарейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск, задержаны в аэропорту "Внуково" на фоне отражения атаки БПЛА на Москву, следует из данных онлайн-табло. Ранее во вторник Собянин сообщил и сбитых беспилотниках, летевших на столицу, в городских округах Домодедово и Люберцы, в Раменском городском округе, а также в Подольском городском округе. Осколки БПЛА упали на территории частного дома в Троицком административном округе. При этом, по его словам, при отражении атаки БПЛА в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11-12-го этажей жилого дома, на месте работают экстренные службы. По данным онлайн-табло на 5.00 мск, во "Внуково" задержаны более 30 рейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск. Среди них - как международные, так и внутренние рейсы. Отметены шесть. Среди прибывающих рейсов в то же время задержаны 13, отменены два. В "Домодедово", согласно данным онлайн-табло на 5.00 мск, среди рейсов на прилет до 7.00 мск задерживаются около 10 рейсов. На вылет - столько же. В "Жуковском", по данным на 5.00 мск, задержаны как минимум три рейса на вылет и два на прилет. В "Шереметьево" задержки на вылет и прилет единичные.

https://ria.ru/20240427/vnukovo-1942709213.html

https://ria.ru/20240910/sobyanin-1971732530.html

москва

троицкий административный округ

люберцы

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москва, троицкий административный округ, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), люберцы, происшествия