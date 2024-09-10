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В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ - РИА Новости, 10.09.2024
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19:09 10.09.2024 (обновлено: 19:12 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vladivostok-1971927661.html
В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ
В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ - РИА Новости, 10.09.2024
В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ
Следователи проверяют информацию о том, что охранник торгового центра во Владивостоке не пропустил на территорию машину скорой медпомощи, приехавшей на вызов,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:09
2024-09-10T19:12
происшествия
владивосток
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что охранник торгового центра во Владивостоке не пропустил на территорию машину скорой медпомощи, приехавшей на вызов, потребовав заплатить за проезд, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: автор ролика сообщил, что их "скорая" приехала на вызов в ТЦ на улице Дальзаводская во Владивостоке, но охранник машину не пропустил. А за проезд на территорию торгового центра, оборудованную шлагбаумом, потребовал оплаты. "По данному факту следователями СК Приморья организована доследственная проверка по... ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели место, опросили очевидцев, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ

СК проверяет информацию о непропуске скорой на территорию ТЦ во Владивостоке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что охранник торгового центра во Владивостоке не пропустил на территорию машину скорой медпомощи, приехавшей на вызов, потребовав заплатить за проезд, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: автор ролика сообщил, что их "скорая" приехала на вызов в ТЦ на улице Дальзаводская во Владивостоке, но охранник машину не пропустил. А за проезд на территорию торгового центра, оборудованную шлагбаумом, потребовал оплаты.
«
"По данному факту следователями СК Приморья организована доследственная проверка по... ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место, опросили очевидцев, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.
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Вчера, 06:19
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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