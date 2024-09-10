https://ria.ru/20240910/vladivostok-1971927661.html

В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ

В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ - РИА Новости, 10.09.2024

В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ

Следователи проверяют информацию о том, что охранник торгового центра во Владивостоке не пропустил на территорию машину скорой медпомощи, приехавшей на вызов,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:09

2024-09-10T19:09

2024-09-10T19:12

происшествия

владивосток

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что охранник торгового центра во Владивостоке не пропустил на территорию машину скорой медпомощи, приехавшей на вызов, потребовав заплатить за проезд, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: автор ролика сообщил, что их "скорая" приехала на вызов в ТЦ на улице Дальзаводская во Владивостоке, но охранник машину не пропустил. А за проезд на территорию торгового центра, оборудованную шлагбаумом, потребовал оплаты. "По данному факту следователями СК Приморья организована доследственная проверка по... ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели место, опросили очевидцев, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.

https://ria.ru/20240910/skoraya-1971735375.html

владивосток

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)