https://ria.ru/20240910/vladivostok-1971927661.html
В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ
В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ - РИА Новости, 10.09.2024
В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ
Следователи проверяют информацию о том, что охранник торгового центра во Владивостоке не пропустил на территорию машину скорой медпомощи, приехавшей на вызов,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:09
2024-09-10T19:09
2024-09-10T19:12
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что охранник торгового центра во Владивостоке не пропустил на территорию машину скорой медпомощи, приехавшей на вызов, потребовав заплатить за проезд, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: автор ролика сообщил, что их "скорая" приехала на вызов в ТЦ на улице Дальзаводская во Владивостоке, но охранник машину не пропустил. А за проезд на территорию торгового центра, оборудованную шлагбаумом, потребовал оплаты. "По данному факту следователями СК Приморья организована доследственная проверка по... ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели место, опросили очевидцев, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье СК проверит инцидент с отказом пропустить скорую на парковку ТЦ
СК проверяет информацию о непропуске скорой на территорию ТЦ во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что охранник торгового центра во Владивостоке не пропустил на территорию машину скорой медпомощи, приехавшей на вызов, потребовав заплатить за проезд, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: автор ролика сообщил, что их "скорая" приехала на вызов в ТЦ на улице Дальзаводская во Владивостоке, но охранник машину не пропустил. А за проезд на территорию торгового центра, оборудованную шлагбаумом, потребовал оплаты.
«
"По данному факту следователями СК
Приморья организована доследственная проверка по... ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место, опросили очевидцев, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.