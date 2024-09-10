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Пользователи ВКонтакте смогут сыграть в новом "Буратино" вместе с актерами - РИА Новости, 10.09.2024
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16:06 10.09.2024 (обновлено: 16:08 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vkontakte-1971865106.html
Пользователи ВКонтакте смогут сыграть в новом "Буратино" вместе с актерами
Пользователи ВКонтакте смогут сыграть в новом "Буратино" вместе с актерами - РИА Новости, 10.09.2024
Пользователи ВКонтакте смогут сыграть в новом "Буратино" вместе с актерами
ВКонтакте и создатели фильма "Буратино" запускают масштабный кастинг, он пройдет среди аудитории соцсети. Пользователи могут снять короткий ролик по мотивам... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:06
2024-09-10T16:08
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. ВКонтакте и создатели фильма "Буратино" запускают масштабный кастинг, он пройдет среди аудитории соцсети. Пользователи могут снять короткий ролик по мотивам картины в VK Клипах, самые яркие участники получат возможность сыграть роли в семейном кино.Для того чтобы принять участие в кастинге, необходимо исполнить на видео танец Буратино под трек "Буратино" и опубликовать его в VK Клипах с хештегом #хочувБуратино до 29 сентября 2024 года. Основная задача — проявить креативность и артистизм, поэтому можно использовать реквизит, грим и все, что поможет выделиться.Создатели проекта выберут пять самых ярких и харизматичных участников кастинга. Они смогут приехать на съемки "Буратино" и сняться в одной из ключевых сцен нового фильма. Подробности и условия участия доступны по ссылке.О фильмеКинокомпании "Водород" и Art Pictures Studio, "Национальная Медиа Группа", Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино приступили к съемкам сказки "Буратино" по мотивам любимой поколениями книге Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Режиссёром картины стал Игорь Волошин.Роли в фильме исполняют Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев и Светлана Немоляева.Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года. Дистрибьютор фильма — компания "НМГ Кинопрокат" (входит в холдинг "Национальная Медиа Группа").
https://ria.ru/20240905/vkontakte-1970831580.html
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вконтакте, фильмы, кино
ВКонтакте, фильмы, кино

Пользователи ВКонтакте смогут сыграть в новом "Буратино" вместе с актерами

© iStock.com / Reka OlgaДевушка снимает видео на смартфон
Девушка снимает видео на смартфон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / Reka Olga
Девушка снимает видео на смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. ВКонтакте и создатели фильма "Буратино" запускают масштабный кастинг, он пройдет среди аудитории соцсети. Пользователи могут снять короткий ролик по мотивам картины в VK Клипах, самые яркие участники получат возможность сыграть роли в семейном кино.
Для того чтобы принять участие в кастинге, необходимо исполнить на видео танец Буратино под трек "Буратино" и опубликовать его в VK Клипах с хештегом #хочувБуратино до 29 сентября 2024 года. Основная задача — проявить креативность и артистизм, поэтому можно использовать реквизит, грим и все, что поможет выделиться.
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Создатели проекта выберут пять самых ярких и харизматичных участников кастинга. Они смогут приехать на съемки "Буратино" и сняться в одной из ключевых сцен нового фильма. Подробности и условия участия доступны по ссылке.

О фильме

Кинокомпании "Водород" и Art Pictures Studio, "Национальная Медиа Группа", Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино приступили к съемкам сказки "Буратино" по мотивам любимой поколениями книге Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Режиссёром картины стал Игорь Волошин.
Роли в фильме исполняют Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев и Светлана Немоляева.
Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года. Дистрибьютор фильма — компания "НМГ Кинопрокат" (входит в холдинг "Национальная Медиа Группа").
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