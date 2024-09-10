https://ria.ru/20240910/vitse-premergrigorenko-1971736976.html

Вице-премьер Григоренко сравнил цифровизацию с молотком

Вице-премьер Григоренко сравнил цифровизацию с молотком - РИА Новости, 10.09.2024

Вице-премьер Григоренко сравнил цифровизацию с молотком

Несмотря на опасность цифровизации для человечества, она, как молоток, необходима: без него гвоздь не забить, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:05

2024-09-10T07:05

2024-09-10T07:05

россия

владивосток

дмитрий григоренко

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Несмотря на опасность цифровизации для человечества, она, как молоток, необходима: без него гвоздь не забить, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Молоток может быть опасен, но с другой стороны, без молотка гвоздь не забить. Я вижу цифровизацию в большей степени инструментом достижения цели. Микроскопом тоже можно гвозди забивать, как говорится", - сообщил Григоренко, комментируя потенциальную угрозу цифровизации для человечества. Он пояснил, что все нуждается в балансе. Именно поэтому в определенный момент на первый план вышел вопрос, связанный с регулированием цифровых вопросов. По его словам, регулирование - это правила, которые государство устанавливает для того, чтобы держать этот баланс и "не свалиться в зону", когда цифровизация действительно становится опасной. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/mishustin-1970179868.html

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россия, владивосток, дмитрий григоренко, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)