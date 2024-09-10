https://ria.ru/20240910/vitse-premergrigorenko-1971736976.html
Вице-премьер Григоренко сравнил цифровизацию с молотком
Вице-премьер Григоренко сравнил цифровизацию с молотком - РИА Новости, 10.09.2024
Вице-премьер Григоренко сравнил цифровизацию с молотком
Несмотря на опасность цифровизации для человечества, она, как молоток, необходима: без него гвоздь не забить, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:05
2024-09-10T07:05
2024-09-10T07:05
россия
владивосток
дмитрий григоренко
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Несмотря на опасность цифровизации для человечества, она, как молоток, необходима: без него гвоздь не забить, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Молоток может быть опасен, но с другой стороны, без молотка гвоздь не забить. Я вижу цифровизацию в большей степени инструментом достижения цели. Микроскопом тоже можно гвозди забивать, как говорится", - сообщил Григоренко, комментируя потенциальную угрозу цифровизации для человечества. Он пояснил, что все нуждается в балансе. Именно поэтому в определенный момент на первый план вышел вопрос, связанный с регулированием цифровых вопросов. По его словам, регулирование - это правила, которые государство устанавливает для того, чтобы держать этот баланс и "не свалиться в зону", когда цифровизация действительно становится опасной. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, дмитрий григоренко, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Дмитрий Григоренко, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Вице-премьер Григоренко сравнил цифровизацию с молотком
Вице-премьер Григоренко: цифровизация, как молоток, необходима человечеству
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Несмотря на опасность цифровизации для человечества, она, как молоток, необходима: без него гвоздь не забить, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Молоток может быть опасен, но с другой стороны, без молотка гвоздь не забить. Я вижу цифровизацию в большей степени инструментом достижения цели. Микроскопом тоже можно гвозди забивать, как говорится", - сообщил Григоренко, комментируя потенциальную угрозу цифровизации для человечества.
Он пояснил, что все нуждается в балансе. Именно поэтому в определенный момент на первый план вышел вопрос, связанный с регулированием цифровых вопросов. По его словам, регулирование - это правила, которые государство устанавливает для того, чтобы держать этот баланс и "не свалиться в зону", когда цифровизация действительно становится опасной.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.