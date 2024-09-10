https://ria.ru/20240910/vietnam-1971915846.html

Россия настроена на продвижение отношений с Вьетнамом, заявил Шойгу

Россия настроена на продвижение отношений с Вьетнамом, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024

Россия настроена на продвижение отношений с Вьетнамом, заявил Шойгу

Россия настроена на последовательную реализацию договоренностей с Вьетнамом, достигнутых на высшем уровне, на продвижение всего комплекса российско-вьетнамских... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:10

2024-09-10T18:10

2024-09-10T19:22

россия

вьетнам

юго-восточная азия

сергей шойгу

владимир путин

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Россия настроена на последовательную реализацию договоренностей с Вьетнамом, достигнутых на высшем уровне, на продвижение всего комплекса российско-вьетнамских отношений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. "Вьетнам был и остается нашим надежным партнером в Юго-Восточной Азии. Отношения между нашими странами прошли проверку времени и тяжелыми испытаниями в годы войны вьетнамского народа за свободу и независимость", - сказал Шойгу. "Ценим взвешенную позицию Ханоя по украинскому кризису и отказ присоединяться к незаконным антироссийским санкциям", - подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ. В настоящее время между Россией и Вьетнамом эффективно функционирует доверительный политический диалог, отметил Шойгу. "В его основе - регулярные контакты между главами наших государств", - добавил он. По словам Шойгу, состоявшийся в июне нынешнего года государственный визит президента России Владимира Путина во Вьетнам придал новый импульс дальнейшему развитию российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. "Настроены на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, на продвижение всего комплекса российско-вьетнамских отношений", - добавил секретарь СБ РФ. "Знаем о проработке Ханоем вопроса о присоединении к БРИКС", - сказал Шойгу. По его словам, подтверждением этой работы стало участие делегации Вьетнама в нынешней встрече по безопасности в Санкт-Петербурге. "Рассчитываем на участие вьетнамского руководства на саммите БРИКС в Казани в октябре текущего года", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20240910/putin-1971914741.html

https://ria.ru/20240910/putin-1971913268.html

россия

вьетнам

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россия, вьетнам, юго-восточная азия, сергей шойгу, владимир путин, брикс