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В Британии заключенных стали отпускать досрочно из-за переполненности тюрем - РИА Новости, 10.09.2024
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15:22 10.09.2024 (обновлено: 15:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/velikobritaniya-1971851240.html
В Британии заключенных стали отпускать досрочно из-за переполненности тюрем
В Британии заключенных стали отпускать досрочно из-за переполненности тюрем - РИА Новости, 10.09.2024
В Британии заключенных стали отпускать досрочно из-за переполненности тюрем
Более 1,7 тысячи заключенных начали отпускать досрочно в Великобритании для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах, сообщил во вторник телеканал Sky... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:22
2024-09-10T15:30
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Более 1,7 тысячи заключенных начали отпускать досрочно в Великобритании для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах, сообщил во вторник телеканал Sky News. Ранее стало известно, что 1,7 тысячи заключенных будут освобождены досрочно 10 сентября из-за перегруженности британской пенитенциарной системы. "Досрочное освобождение около 1 750 преступников началось, несмотря на предупреждения о том, что это рискованно и может привести к ещё большему хаосу среди общественности", - говорится в сообщении телеканала. Заключенные будут освобождены после отбывания 40% срока наказания, напоминает Sky News. До этого они могли автоматически выйти на свободу досрочно только по прошествии половины срока. Действие схемы не распространялось и не будет распространяться на осужденных за сексуальные преступления, преступления, связанные с терроризмом и национальной безопасностью, за многие правонарушения, связанные с домашним насилием, а также за тяжкие насильственные преступления с приговором более чем в четыре года. Главный инспектор британских тюрем Чарли Тейлор также заявил, что в октябре досрочно будут освобождены еще около двух тысяч человек. Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших в стране антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов. В августе пенитенциарная службы Британии сообщила о применении в ряде регионов Англии механизма по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем. В рамках схемы правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. До этого минюст Британии также объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Как сообщали в ведомстве, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%.
https://ria.ru/20240906/britanija-1971143676.html
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в мире, англия, великобритания, уэльс
В мире, Англия, Великобритания, Уэльс
В Британии заключенных стали отпускать досрочно из-за переполненности тюрем

Sky News: в Британии заключенных стали освобождать досрочно из-за нехватки места

CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) / Тюрьма в Англии
Тюрьма в Англии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /
Тюрьма в Англии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Более 1,7 тысячи заключенных начали отпускать досрочно в Великобритании для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах, сообщил во вторник телеканал Sky News.
Ранее стало известно, что 1,7 тысячи заключенных будут освобождены досрочно 10 сентября из-за перегруженности британской пенитенциарной системы.
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"Досрочное освобождение около 1 750 преступников началось, несмотря на предупреждения о том, что это рискованно и может привести к ещё большему хаосу среди общественности", - говорится в сообщении телеканала.
Заключенные будут освобождены после отбывания 40% срока наказания, напоминает Sky News. До этого они могли автоматически выйти на свободу досрочно только по прошествии половины срока. Действие схемы не распространялось и не будет распространяться на осужденных за сексуальные преступления, преступления, связанные с терроризмом и национальной безопасностью, за многие правонарушения, связанные с домашним насилием, а также за тяжкие насильственные преступления с приговором более чем в четыре года.
Главный инспектор британских тюрем Чарли Тейлор также заявил, что в октябре досрочно будут освобождены еще около двух тысяч человек.
Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших в стране антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов.
В августе пенитенциарная службы Британии сообщила о применении в ряде регионов Англии механизма по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем. В рамках схемы правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках.
До этого минюст Британии также объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Как сообщали в ведомстве, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%.
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