https://ria.ru/20240910/velikobritaniya-1971851240.html

В Британии заключенных стали отпускать досрочно из-за переполненности тюрем

В Британии заключенных стали отпускать досрочно из-за переполненности тюрем - РИА Новости, 10.09.2024

В Британии заключенных стали отпускать досрочно из-за переполненности тюрем

Более 1,7 тысячи заключенных начали отпускать досрочно в Великобритании для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах, сообщил во вторник телеканал Sky... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:22

2024-09-10T15:22

2024-09-10T15:30

в мире

англия

великобритания

уэльс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582511680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0236701dee699cd96c0db794cd21c911.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Более 1,7 тысячи заключенных начали отпускать досрочно в Великобритании для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах, сообщил во вторник телеканал Sky News. Ранее стало известно, что 1,7 тысячи заключенных будут освобождены досрочно 10 сентября из-за перегруженности британской пенитенциарной системы. "Досрочное освобождение около 1 750 преступников началось, несмотря на предупреждения о том, что это рискованно и может привести к ещё большему хаосу среди общественности", - говорится в сообщении телеканала. Заключенные будут освобождены после отбывания 40% срока наказания, напоминает Sky News. До этого они могли автоматически выйти на свободу досрочно только по прошествии половины срока. Действие схемы не распространялось и не будет распространяться на осужденных за сексуальные преступления, преступления, связанные с терроризмом и национальной безопасностью, за многие правонарушения, связанные с домашним насилием, а также за тяжкие насильственные преступления с приговором более чем в четыре года. Главный инспектор британских тюрем Чарли Тейлор также заявил, что в октябре досрочно будут освобождены еще около двух тысяч человек. Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших в стране антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов. В августе пенитенциарная службы Британии сообщила о применении в ряде регионов Англии механизма по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем. В рамках схемы правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. До этого минюст Британии также объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Как сообщали в ведомстве, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%.

https://ria.ru/20240906/britanija-1971143676.html

https://ria.ru/20240823/oon-1968022330.html

англия

великобритания

уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, англия, великобритания, уэльс