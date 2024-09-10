https://ria.ru/20240910/uzbekistan-1971829573.html

Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере

Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере - РИА Новости, 10.09.2024

Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере

Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере, взаимно обмениваться современными технологиями в данной области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:36

2024-09-10T14:36

2024-09-10T14:36

узбекистан

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере, взаимно обмениваться современными технологиями в данной области, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства энергетики. По данным пресс-службы, во вторник министры энергетики Узбекистана и РФ Журабек Мирзамахмудов и Сергей Увидев обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "Обсужден ряд важных вопросов, таких как дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, привлечение инвестиций в топливно-энергетический комплекс, реализация новых проектов. Высказаны предложения по последовательному укреплению энергетических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Минэнерго. Также министры обменялись мнениями по созданию благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества и взаимного обмена современными технологиями. "В завершение встречи было отмечено, что данный диалог послужит дальнейшему развитию энергетического сотрудничества двух стран", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240910/uzbekistan-1971818597.html

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узбекистан, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире