Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере
Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере, взаимно обмениваться современными технологиями в данной области, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства энергетики.
По данным пресс-службы, во вторник министры энергетики Узбекистана и РФ Журабек Мирзамахмудов и Сергей Увидев обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
"Обсужден ряд важных вопросов, таких как дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, привлечение инвестиций в топливно-энергетический комплекс, реализация новых проектов. Высказаны предложения по последовательному укреплению энергетических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Минэнерго.
Также министры обменялись мнениями по созданию благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества и взаимного обмена современными технологиями.
"В завершение встречи было отмечено, что данный диалог послужит дальнейшему развитию энергетического сотрудничества двух стран", - добавили в пресс-службе.
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