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Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере - РИА Новости, 10.09.2024
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14:36 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/uzbekistan-1971829573.html
Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере
Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере - РИА Новости, 10.09.2024
Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере
Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере, взаимно обмениваться современными технологиями в данной области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:36
2024-09-10T14:36
узбекистан
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере, взаимно обмениваться современными технологиями в данной области, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства энергетики. По данным пресс-службы, во вторник министры энергетики Узбекистана и РФ Журабек Мирзамахмудов и Сергей Увидев обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "Обсужден ряд важных вопросов, таких как дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, привлечение инвестиций в топливно-энергетический комплекс, реализация новых проектов. Высказаны предложения по последовательному укреплению энергетических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Минэнерго. Также министры обменялись мнениями по созданию благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества и взаимного обмена современными технологиями. "В завершение встречи было отмечено, что данный диалог послужит дальнейшему развитию энергетического сотрудничества двух стран", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240910/uzbekistan-1971818597.html
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узбекистан, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Узбекистан, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере

Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Узбекистан и Россия намерены укреплять отношения в энергетической сфере, взаимно обмениваться современными технологиями в данной области, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства энергетики.
По данным пресс-службы, во вторник министры энергетики Узбекистана и РФ Журабек Мирзамахмудов и Сергей Увидев обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
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"Обсужден ряд важных вопросов, таких как дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, привлечение инвестиций в топливно-энергетический комплекс, реализация новых проектов. Высказаны предложения по последовательному укреплению энергетических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Минэнерго.
Также министры обменялись мнениями по созданию благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества и взаимного обмена современными технологиями.
"В завершение встречи было отмечено, что данный диалог послужит дальнейшему развитию энергетического сотрудничества двух стран", - добавили в пресс-службе.
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