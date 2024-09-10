Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/uzbekistan-1971818597.html
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.09.2024
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:21
2024-09-10T13:21
в мире
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948694710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83ecbeccb5a8fa1da6c32d95ce91112f.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации с Россией, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев принял председателя правительства России Михаила Мишустина, находящегося в Узбекистане в рамках программы пятого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. "Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении. Особое внимание стороны уделили реализации решений и соглашений, принятых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 26-28 мая. "В данном контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания совместной комиссии, проведенного накануне", - уточняет пресс-служба. Президент Узбекистана также выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции, добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.
https://ria.ru/20240907/deti-1971336440.html
https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948694710_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_62df6bc381bf9336281e5c2055155d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин
В мире, Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией

Президент Узбекистана указал на важность сохранения динамики торговли с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации с Россией, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев принял председателя правительства России Михаила Мишустина, находящегося в Узбекистане в рамках программы пятого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В Узбекистан из России вернули 14 детей, оставшихся без присмотра родителей
7 сентября, 23:39
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили реализации решений и соглашений, принятых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 26-28 мая.
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Россия и Афганистан намерены расширить агропромышленное сотрудничество
24 августа, 06:29
"В данном контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания совместной комиссии, проведенного накануне", - уточняет пресс-служба.
Президент Узбекистана также выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции, добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая
2 сентября, 05:27
 
В миреУзбекистанРоссияШавкат МирзиеевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала