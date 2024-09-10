https://ria.ru/20240910/uzbekistan-1971818597.html
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.09.2024
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:21
2024-09-10T13:21
2024-09-10T13:21
в мире
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948694710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83ecbeccb5a8fa1da6c32d95ce91112f.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации с Россией, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев принял председателя правительства России Михаила Мишустина, находящегося в Узбекистане в рамках программы пятого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. "Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении. Особое внимание стороны уделили реализации решений и соглашений, принятых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 26-28 мая. "В данном контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания совместной комиссии, проведенного накануне", - уточняет пресс-служба. Президент Узбекистана также выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции, добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.
https://ria.ru/20240907/deti-1971336440.html
https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948694710_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_62df6bc381bf9336281e5c2055155d49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин
В мире, Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией
Президент Узбекистана указал на важность сохранения динамики торговли с Россией
ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации с Россией, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев принял председателя правительства России Михаила Мишустина
, находящегося в Узбекистане в рамках программы пятого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили реализации решений и соглашений, принятых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина
в Узбекистан 26-28 мая.
"В данном контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания совместной комиссии, проведенного накануне", - уточняет пресс-служба.
Президент Узбекистана также выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции, добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.