https://ria.ru/20240910/uzbekistan-1971818597.html

Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией

Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.09.2024

Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:21

2024-09-10T13:21

2024-09-10T13:21

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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации с Россией, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев принял председателя правительства России Михаила Мишустина, находящегося в Узбекистане в рамках программы пятого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. "Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении. Особое внимание стороны уделили реализации решений и соглашений, принятых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 26-28 мая. "В данном контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания совместной комиссии, проведенного накануне", - уточняет пресс-служба. Президент Узбекистана также выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции, добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.

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https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html

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в мире, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин